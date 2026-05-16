Drama prieš „Eurovizijos“ finalą: Švedijos atstovei prireikė medikų pagalbos

2026 m. gegužės 16 d. 12:49
Lrytas.lt
Po paskutinės „Eurovizijos“ finalo generalinės repeticijos Švedijos delegacijoje netrūko nerimo – šalies atstovė Felicia po pasirodymo nualpo, todėl jai buvo iškviesti medikai.
Skelbiama, kad po penktadienio vakaro repeticijos, kurią vertino tarptautinė komisija, 24-erių atlikėja turėjo susitikti su žiniasklaida, tačiau vietoje jos prieš kameras stojo delegacijos komanda.
Vėliau situaciją pakomentavo Švedijos delegacijos vadovė Lotta Furebäck.
„Felicia jau žaliojo kambario zonoje pradėjo prastai jaustis, jai šiek tiek svaigo galva. Kai nusileidome į persirengimo kambarį, ji nualpo.

Iškvietėme gydytojus. Tai nutiko dėl dehidratacijos, per didelio karščio ir aptemptų drabužių“, – sakė ji.
Pasak delegacijos vadovės, šiuo metu atlikėjos būklė yra gera, o medikai nemano, kad incidentas sutrukdys jai pasirodyti didžiajame „Eurovizijos“ finale, kuris vyks šįvakar 22 val.
