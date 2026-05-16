Aikštėje visais metų laikais verda gyvenimas: žiemą ji virsta Kalėdinių mugių vieta, ten įrengiamos ledo čiuožyklos, vasarą – žiūrimi filmai po atviru dangumi, vyksta kitos mugės ar demonstracijos, o gegužės viduryje – dar didesnis šurmulys.
Šį kartą visa aikštė ir šalia esantis parkelis – pilni gyvybės. Šalia rotušės scena, toliau maisto ir gėrimų vagonėliai, aplink su „Eurovizija“ susijusių pramogų vietos.
Naujienų portalo Lrytas žurnalistės pakalbino „euroviziškai“ praleisti laiką susirinkusius kaimelio lankytojus ir pasiteiravo ne tik, kaip jie vertina konkursą, bet ir ką mano apie didžiajame finale dainuosiantį Lion Ceccah.
„Euroviziją“ iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
„Eurovizijos“ kaimelyje sutiktos konkurso gerbėjos sakė, kad kaimelyje lankosi pirmą kartą, tačiau atmosfera – puiki.
„Daug žmonių, šurmulys, muzika – nuostabu“, – sakė jos bei pridėjo, kad lankėsi ir gyvuosiuose šou, kuriuose atmosfera buvo puiki.
Konkurso gerbėjos pagyrų negailėjo ir Lietuvai: „Puiki daina, puikus makiažas, tikrai bus tarp 10 stipriausių“.
Kitas konkurso gerbėjas kaimelyje lankėsi jau ne pirmą kartą ir sakė, kad atmosfera puiki – daug gėrimų, maisto, muzikos, o šių metų „Eurovizija“ – labai stipri.
„Yra daug laimėti galinčių dalyvių – gal tai bus Suomija, gal Graikija, gal Australija. Man taip pat patinka Lietuva, nežinau, ar jis gali laimėti, tačiau 20-tuke tikrai bus“, – sakė jis.
Kiti ryškūs konkurso gerbėjai sakė, kad į Vieną atvyko stebėti visų konkurso renginių. Ne pirmą kartą „Eurovizijos“ kaimelyje apsilankę vyrai sakė, kad čia taip pat smagu: „Tiek daug žmonių, visi draugiški“.
Konkurso gerbėjai sakė, kad jiems patinka ir Lietuvos daina, tačiau įsitikins, kaip jai seksis finalo metu.
„Tačiau mūsų favoritai vis tiek yra suomiai ir danai. Gaila, bet tokia tiesa“, – sakė jie.
„Eurovizijos“ kaimelyje sutikta ir vietinių austrų. Ką tik įžengę į šurmuliuojančią aikštę konkurso gerbėjai sakė, kad atmosfera – spalvinga ir puiki.
Austrai palygino, kaip miestas atrodo dabar ir kaip jis atrodo įprastu metu.
„Dabar labai daug tarptautinės publikos, daug žmonių. Tėvai vyko į pusfinalį ir sakė, kad aplink labai daug užsieniečių. Paprastai miesto centre nepraleidžiu daug laiko, todėl dabar – labai smagu“, – sakė vietinės gyventojos.
Lietuvos pasirodymą austrės vertino gerai – nors sakė, kad jis net kiek šiurpokas, tačiau labai meniškas ir kuriantis tikrą šou.