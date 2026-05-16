Lažybininkų prognozės nedžiugina: štai ką žada Lietuvai „Eurovizijoje“

2026 m. gegužės 16 d. 12:29
Lrytas.lt
Nenumaldomai artėjant didžiajam „Eurovizijos“ finalui Austrijoje, lažybininkų prognozės Lietuvai optimizmo kol kas neįkvepia.
Naujausiose „eurovisionworld.com“ lentelėse mūsų šalies atstovas Lion Ceccah su kūriniu „Sólo Quiero Más“ rikiuojasi tarp konkurso autsaiderių – jam šiuo metu prognozuojama 22-oji vieta iš 25 finalininkų.
Tiesa, dar visai neseniai prognozės Lietuvai buvo kiek geresnės – mūsų šalies atstovui buvo žadama ir 19-oji pozicija.
Tuo tarpu ryškiais favoritais laikomi Suomijos atstovai, kuriems prognozuojama pergalė. Visas prognozes galite matyti čia.

„Eurovizijos“ gerbėjai vertina Lion Ceccah pasirodymą: prognozuoja vietą dešimtuke

Aukštose pozicijose taip pat rikiuojasi Australija ir Graikija.
Primename, kad Lion Ceccah šiandien didžiajame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale pasirodys 19 numeriu. 
