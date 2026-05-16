Tačiau iki to – kelias valandas truksiantis finalas, į kurį išsiruošę konkurso gerbėjai jau rikiuojasi prie įėjimo į „Wiener Stadthalle“ areną.
Nors jau prieš pusfinalius buvo galima stebėti pakilią konkurso gerbėjų nuotaiką ir įspūdingus kostiumu, finalo atmosfera – dar įspūdingesnė.
Nešini šalių, kurias palaiko vėliavomis ir kita atributika, pasidabinę šventiniais kostiumais, prieš didįjį finalą užsieniečiai pasidalijo savo įžvalgomis.
„Euroviziją“ iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
Naujienų portalui Lrytas jie prasitarė, kam prognozuoja ne tik nugalėtojo trofėjų, bet ir kurioje vietoje šiais metais gali būti Lietuva.
Tiesa, prieš patenant į areną buvo galima itin minimaliai matyti politinį atspalvį turinčių veiksmų. Prie „Wiener Stadthalle“ stovėjo du žmonės su Palestinos vėliava ir juodai balta skara – kufija.
Apie šiek tiek jaučiamą įtampą užsiminė ir finalo iš ispanijos stebėti atvykęs „Eurovizijos“ gerbėjas.
„Nieko nepalaikau, atvykau švęsti muzikos. Norėjau, jog laimėtų Rumunija, tačiau manau didesnius šansus turi Australija.
Nors Lietuvos pasirodymas nėra mano mėgstamiausias, Lion Ceccah nusipelnė būti ant scenos ir sulaukti palaikymo. Šiemet konkurencija labai didelė“, – kalbėjo ispanas.
Į „Euroviziją“ jis atvyko jau penktą kartą, tačiau šis – kitoks.
„Taip yra dėl politinės situacijos. Aš visiškai sutinku su tarptautine nuomone apie genocidą, tačiau į konkursą buvau susiruošęs dar prieš konkursą, todėl dabar reikia pasimėgauti geru laiku“, – šypsojosi jis.
Iš Vokietijos atvykę gerbėjai dalijosi, kad palaiko ne tik gimtinę, bet ir Daniją, Suomiją bei Australiją. Gražių žodžių jie negailėjo ir Lietuvai.
„Matėme jį per pusfinalį, galvojau, kad jis turi pasirodyti finale, taip ir nutiko. Tai – neįtikėtina. Žinoma, sunku pasakyti, kokia bus balsuojančiųjų reakcija. Pasirodymas turėtų būti maždaug 20-oje vietoje“, – sakė jie.
Pirmą kartą konkursą stebėti gyvai atvykę fanai sakė, kad Vienoje nuotaikos puikios. Penktadienį pasiekę Austrijos sostinę, jie jau spėjo nemažai nuveikti.
„Bilietus gavome paskutinę minutę, o atvykę čia smagiai leidžiame laiką. Buvome „Euro klube“ susitikome su draugais, apsilankėme „Eurovizijos“ kaimelyje – nuotaikos puikios“, – šypsojosi vokiečiai.
Kitos į konkursą atvykę vokietės vilkėjo sidabrinius akcentus, tačiau nuliūdino, kad tai – ne Lion Ceccah įkvėptas įvaizdis. Taip merginos apsirengė, nes blizgučiai atitinka „Eurovizinę nuotaiką.
„Tačiau mums patinka daina“, – šypsojosi sidabru blizgančios „Eurovizijos“ gerbėjos.
Merginos konkurse lankosi ne pirmą kartą, todėl pasidalijo, kaip šis kartas skiriasi nuo praėjusio.
„Bazelyje „Eurovizija“ atrodė daug mažesnė, ne tik miestas – ir pats renginys. Viena šauni, didelė, „Eurovizija“ – visur“, – sakė jos.
Pirmą kartą „Eurovizinę“ svajonę atvykę išpildyti kiti konkurso gerbėjai sakė, kad nuotaikos puikios. Finalo metu jie palaikys Daniją ir Švediją.
„Didžiausią šansą nugalėti turi Suomija, tačiau labai geros ir Danijos galimybės. Įdomią dainą pasirinko ir Lietuva. Nemaniau, kad jis pateks į finalą, bet kai pamačiau pusfinalį supratau, kad pasirodymas – puikus“, – pagyrų negailėjo jis.