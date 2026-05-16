Lietuvoje surengta „kosminė“ šventė su Lion Ceccah sulaukė pasaulinio pripažinimo.

Unikali kosminė koncepcija, arenos erdves vienam vakarui pavertusi neištirta planeta, sužavėjo tarptautinę komisiją ir leido lietuviškam projektui atsidurti tarp ryškiausių pasaulio renginių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
To nebuvo matę
„Grail Events“ kūrybos vadovas Paulius Šiupienius sako, kad Lion Ceccah šou pripažinimo sulaukusiame renginyje tapo vienu svarbiausių meninės programos akcentų.
„Lion Ceccah įvairiapusiškumas, talentas ir kūrybinė laisvė renginiui suteikė ypatingų spalvų. Jis tapo ir kosmine būtybe, dainuojančia svečiams dideliame ekrane, ir scenoje pasirodžiusiu angelu bei demonu, ir šventę į šokių atmosferą vedančiu artistu. Kiekvienas jo kūrinys virto atskiru, aukšto lygio muzikiniu spektakliu“, – sako P. Šiupienius.
Šventę, pavadintą „Kosmoso patirtys: Kalėdos SDG planetoje“, beveik metus planavusi „Grail Events“ komanda pasakoja, kad pagrindinė užduotis buvo ne tik transformuoti erdvę, bet ir sukurti aplinką, kurioje žmonės trumpam pasijustų patekę į kitą realybę. Taip gimė koncepcija, areną paverstusi savotišku futuristiniu pasauliu.
SDG grupės personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Jasienė sako, kad tarptautinis įvertinimas tapo svarbiu ženklu visai komandai.
„Smagu matyti, kad renginys, kuris pirmiausia buvo kurtas mūsų žmonėms, jų emocijoms ir bendrumo jausmui, šiandien sulaukia ir pasaulinio pripažinimo. Norėjome, kad darbuotojai nustebtų, patirtų kažką neįprasto. Tikime, kad stipri organizacija prasideda nuo žmonių – jų savijautos, bendrystės ir jausmo. Būtent jie kuria organizacijos kultūrą ir augimą. Tuomet, kai turime ryšį, gimsta ne tik geresni rezultatai, bet ir tvirtesnė bendruomenė“, – sako SDG grupės personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Jasienė.
Anot R. Jasienės, vakaro kulminacija tapo loterija, kurios metu darbuotojai turėjo galimybę laimėti keliones į žymiausias Europos observatorijas, planetariumus ir mokslo muziejus.
„Norėjome, kad tai būtų ne tik kalėdinis vakaras, bet ir patirtis, kuri žmonėms liktų ilgam. Mums labai svarbu kurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi vertinami“, – sako R. Jasienė.
Unikalios dekoracijos
„Šventės idėja leido kardinaliai transformuoti areną į atskirą kosminį pasaulį. Tam pasitelkėme iki šiol tokio masto renginiuose retai matytą kiekį audinių dekorų, LED elementų, specialiai gamintų foto erdvių, planetas primenančių rutulių, išskirtinę scenografiją, lazerių ir šviesų sprendimų. Galima sakyti, kad visą areną „aprengėme“ nauju rūbu“, – pasakoja „Grail Events“ kūrybos vadovas P. Šiupienius.
Anot jo, didelė dalis sprendimų buvo kuriami individualiai būtent šiam renginiui.
„Norėjome, kad žmonės patektų ne tiesiog į kalėdinį vakarėlį, o į visiškai kitą realybę“, – sako jis.
Pasak P. Šiupieniaus, vienu didžiausių iššūkių tapo itin trumpas pasiruošimo laikas pačioje arenoje.
„Visai tokio masto transformacijai turėjome vos 36 valandas. Tokio lygio dizaino, dekoro, techninės produkcijos ir programos repeticijoms tai tikrai nėra daug. Tačiau kruopštus planavimas ir beveik šimto profesionalų komanda leido mūsų vizijas paversti realybe. Dalis repeticijų net vyko nuotoliniu būdu dar iki renginio“, – teigia pašnekovas.
Arena „prabilo“
Tačiau vien precizišku techniniu sumanymo išpildymu organizatoriai nepasitenkino.
„Kai sustygavome renginio dizainą, programą, scenografiją ir temines interaktyvias zonas, stiprinančias kosminę svečių patirtį, jautėme, kad viskas bus efektinga, stipru ir įsimintina. Tačiau, kaip ir Lion Ceccah dainoje, norėjosi kažko dar daugiau“, – pasakoja P. Šiupienius.
Anot jo, būtent tuomet gimė idėja suteikti gyvybę vienam vakarui kosmoso pasauliu tapusiai arenai – „Planetai SDG“.
„Norėjome, kad erdvė stebintų ne tik vizualiai, bet ir turėtų savo charakterį, balsą bei emociją. Taip atsirado idėja, kad pati planeta pavadinta vieta prabiltų į svečius“, – sako jis.
Specialiai renginiui buvo sukurtas įkvepiantis tekstas, skirtas SDG bendruomenei. Jį įgarsino aktorė Toma Vaškevičiūtė, o muzikos prodiuseriai balsą pavertė futuristiniu, robotizuotu arenos monologu.
„Esmine renginio žinute tapo kvietimas atsigręžti į save – neieškoti visatos kažkur toli, bet sugrįžti į savo vidinį pasaulį, susidraugauti su savo angelais ir demonais, nepamiršti vidinio vaiko. Šiandien, kai visi nuolat skuba ir gyvena tarp daugybės suaugusiųjų rūpesčių, gebėjimas išsaugoti kūrybiškumą, lengvumą ir žaidimą tampa labai svarbus“, – teigia P. Šiupienius.
Anot jo, kurdama šį projektą komanda į renginio turinį žiūrėjo ne vien kaip organizatoriai.
„Norėjome, kad renginys būtų ne tik vizualiai įspūdingas, bet ir turėtų gylio bei prasmės. Kad žmonės iš jo išsineštų ne tik šventės įspūdį, bet ir įkvėpimą“, – sako renginio kūrėjas.
Ne pirmas įvertinimas
Renginio programoje pasirodė artistai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o kiekvienas numeris buvo kuriamas kaip atskira bendros istorijos dalis.
„Programoje dalyvavo šokėjai, latvių violončelininkų trio „Melo M“, Europoje žinomi animatoriai „Magic Freaks“ bei mūsų mylimi „Beissoul & Einius“. Jie taip pat įsitraukė į bendrą renginio idėją ir sutiko išskirtinai nustebinti klientą bei jo svečius – pirmą kartą privačiame renginyje scenoje pasirodė su ateivio kauke“, – sako jis.
„Grail Events“ su „Eventex“ apdovanojimais sieja ir ankstesnė sėkmės istorija. Dar 2023-aisiais agentūra tapo pirmaisiais Lietuvos renginių organizatoriais, pelniusiais prizines vietas šiuose pasauliniuose apdovanojimuose – tuomet lietuvių projektai laimėjo sidabro ir bronzos įvertinimus.
„Eventex“ pasaulyje dažnai vadinami savotiškais renginių industrijos „Grammy“. Juose kasmet konkuruoja didžiausi pasaulio projektai – nuo tarptautinių forumų ir olimpinių renginių iki įspūdingų privačių vakarėlių bei pasaulinių šou.
„Prieš keletą metų tapome pirmaisiais Lietuvos renginių organizatoriais, gavusiais apdovanojimus pasauliniuose „Eventex“. Šiemet nusprendėme sugrįžti dar kartą. Galimybė būti įvertintiems šalia tokių projektų kaip Eurovizija, olimpinės žaidynės ar pasauliniai forumai mums yra labai svarbi“, – sako P. Šiupienius.