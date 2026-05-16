Lion Ceccah komandos nariai – apie nuovargį ir užsimintą staigmeną: „Jis – nensupėjamas“

Lion Ceccah šioje kelionėje lydi keturi pritariantieji vokalistai – Diana, Justa, Greta ir Justinas.
Nors scenoje ketveriukės nematome, visi jie prisideda prie sklandaus pasirodymo ir pritaria Lion Ceccah iš užkulisių.
Plačiau apie tai, kaip atrodo jų diena ir pasiruošimas finalui, pritariantieji vokalistai papasakojo naujienų portalui Lrytas.
Pokalbio metu jie neslėpė emocijų ir pripažino, kad pamažu ima slėgti nuovargis, tačiau tai jiems – mažiausiai rūpintis dalykas.
Jau daugiau nei dvi savaites Vienoje esantys dainininkai pripažino, kad besiruošiant pasirodymams buvo laiko ir atsipūsti.
Nors tempas didelis, Lion Ceccah su komanda sugeba atrasti balansą ir išlikti puikios nuotaikos.
– Ar tikėjotės, kad bus toks jausmas, patekus į finalą? Ko tikėjotės prieš išvykdami į „Euroviziją“ ir ar tai pateisino jūsų lūkesčius?
– Greta: Konkrečių lūkesčių neturėjome, tik iš pažįstamų pasakojimų. Tikrai žinojome, kad pateksime, bet tiesiog, kadangi taip ištampė mūsų nervus, kai mus paskelbė priešpaskutinius, buvo abejonių – o kas, jei nepateksime? Bet iš esmės mes labai tikėjome savo komanda ir nebuvo abejonių.
Justinas: Labai sunku susikurti lūkesčius, kai nežinai, ko tikėtis. Žinome iš delegacijos ir draugų, kad kiekviena „Eurovizija“ organizuojama kitaip. Buvo sunku įsivaizduoti, kas mūsų laukia, bet konkurso organizavimas labai profesionalus. Kiekviena maža konkurso dalelė yra suderinta.
– O kas dar jus nustebino? Galbūt kažko visiškai nesitikėjote?
– Justa: Mane nustebino, koks Tomas-Lion Ceccah ramus, susikaupęs, kaip puikiai susitvarko su jauduliu ir visais interviu. Jis ir pas mus ateina, paklausia, kaip sekasi. Jis išlieka žmogumi, išlieka savimi.
Diana: Mane nustebino, kad toks grandiozinis renginys suorganizuotas taip puikiai. Mes nuo pirmos dienos žinojome, kur turime būti, kada valgysime, kada miegosime. Maloniai nustebino viešbutis – gyvename tokiomis sąlygomis, apie kurias kiekvienas iš mūsų galėjome tik pasvajoti. Taip pat mūsų viešbutyje apsigyveno daugybė žvaigždžių – Ruslana, Lordi, Verka Serduchka...
Justa: Robbie Williams'as... (juokauja)
Greta: Beyonce, Rihanna... (juokauja)
Justinas: Alexandras Rybakas.
– O teko su jais pabendrauti?
Visi: Prasilenkti teko.
Justa: Buvo juokinga istorija, mes vakar su Greta prasilenkėme su A. Rybaku ir norėjome su juo nusifotografuoti. Tada praeidinėjome pro jį ir susigėdome, taip ir neužkalbinome... Ir negali pabėgti, turi pasimesti, kad viskas gerai (šypsosi).
Diana: Tikimės, kad sukaupsime drąsą ir gal rytoj pavyks. Gal per pusryčius juos rasime. Beje, dar nustebino tai, kad mes labai susibendravo su visa savo komanda. Nuo pirmos dienos mes su delegacijos komanda buvo toje pačioje valtyje ir dalijomės patirtimi.
Greta: Labai jaučiasi bendrumas, kuris yra labai svarbus. Mes jaučiamės saugūs, mumis pasirūpina, nieko nereikia galvoti, bet tuo pačiu mes ir patys norime įsitraukti. <...> Yra bendri sprendimai, dėl kurių jautiesi labai reikalingas.
– Ir tai labai matosi... O sakykite, kaip jūs visi atsipalaiduojate? Nors laikotės įtempto grafiko, vakarais tikriausiai pasikalbate vieni su kitais, leidžiate kartu laiką?
– Justa: Mes kartu turėjome bendrų pramogų, ekskursijų, kruizą.
Diana: Į sporto klubą nuėjome.
Greta: Nueiname skanios kavos... Kava kiekvieną dieną yra tradicija.
Justinas: Taip pat išsikalbėjimas, išsiventiliavimas vieni kitiems, emocijų iškrovimas labai padeda nuvyti negatyvą ir atsipalaiduoti. Na, ir, žinoma, geras poilsis.
– O pavyksta pailsėti?
Justinas: Priklauso nuo dienos.
Diana: Dabar tiek daug įspūdžių, tu net nespėji... Atrodo, tik prigulei ir jau reikia keltis. Ačiū Dievui, mums yra suplanuotos ir laisvesnės dienos.
Greta: Dabar tos likusios dvi dienos yra pačios svarbiausios. Nuovargis labai jaučiasi, bet kiekvienas randa savo atsipalaidavimo būdų. Aš, pavyzdžiui, atradau gulėjimą vonioje.
– Noriu paklausti dar vieno dalyko... Tomas minėjo, kad finalui ruošia staigmeną, apie kurią jūs nieko nežinote.
– Greta: Mes ir dabar nežinome.
Justa: Niekada nežinai su juo...
Greta: Tomas toks žmogus – sugalvojo ir viskas. Jis yra artistas, jis – nenuspėjamas. Ir mums tikrai nesako. Jeigu bus staigmena, tai bus ir mums staigmena.
