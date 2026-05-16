Netikėtas „Eurovizijos“ vadovo pareiškimas apie Rusiją sukėlė audrą

Interviu metu jis pripažino, kad teoriškai Rusija galėtų vėl dalyvauti „Eurovizijoje“, jei jos nacionalinis transliuotojas atitiktų Europos transliuotojų sąjungos (EBU) keliamus reikalavimus ir būtų laikomas nepriklausomu nuo Kremliaus.
Tokie žodžiai nustebino ne tik konkurso gerbėjus, bet ir politikus, mat iki šiol buvo manoma, kad Rusijos pašalinimas iš konkurso buvo aiški pozicija prieš karinę agresiją Ukrainoje.
Vis dėlto pats M. Greenas pabrėžė, kad sprendimas pašalinti Rusiją nebuvo tiesiogiai susijęs su karu.
„Jei pradėtume spręsti pagal karinius konfliktus, atsidurtume labai sudėtingoje situacijoje, kur reikėtų priimti subjektyvius vertybinius sprendimus“, – teigė jis.
Dar daugiau kritikos EBU sulaukė dėl Izraelio dalyvavimo šių metų konkurse, nepaisant protestų dėl karo Gazos Ruože. Dėl to kai kurios šalys net pasitraukė iš konkurso, o arenoje netrūko žiūrovų nepasitenkinimo.
Britų politikai po M. Greeno komentarų neslėpė pasipiktinimo ir pareiškė, kad tokia pozicija siunčia pavojingą žinutę apie „Eurovizijos“ deklaruojamas vertybes bei paramą Ukrainai.