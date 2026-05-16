Per „Eurovizijos“ finalą Čekijos atstovas patyrė nesklandumų: kas įvyko?

Tačiau Čekijai dainų konkurse atstovaujantis 23-ejų Danielis Zizka su daina „Crossroads“ patyrė tiesioginio eterio nesklandumų. Kelioms sekundėms vaizdas buvo dingęs ir tiesiog nerodė jo pasirodymo.
„Visą dainą atlikėjas ieškojo priedainio. Tarp kitko, ekranuose matėsi ir šioks toks brokas.
Lauksime informacijos, ar tai nebuvo tam tikra filmavimo klaida, tačiau tikiu, kad pasirodymą spėjote įvertinti“, – pranešė LRT „Eurovizijos“ komentatorius.
Beje, atlikėjas laikomas vienu ryškiausių naujosios kartos balsų Čekijos muzikos scenoje, o žurnalas „Headliner“ įtraukė jį tarp perspektyviausių šalies talentų.
Atlikėjas išsiskiria ne tik techniniu meistriškumu, bet ir gebėjimu derinti brandų vokalą su natūraliu ramumu bei autentiškumu.
Danielis pats sako: „Eurovizija“ yra didžiulė scena, tačiau svarbiausia, ką noriu perteikti – tai muzika ir emocija. Nenoriu pasislėpti už efektų ar blizgesio – noriu stovėti tvirtai už tai, kas esu kaip atlikėjas.“