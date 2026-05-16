Prieš didįjį „Eurovizijos“ finalą – Lion Ceccah komandos prašymas

2026 m. gegužės 16 d. 12:19
Lrytas.lt
Jau šeštadienio vakarą bus atskleista didžioji intriga – Vienoje vykstančioje „Eurovizijoje“ bus išrinktas šių metų dainų konkurso nugalėtojas. Finale pasirodys ir mūsų šaliai atstovaujantis Tomas Alenčikas-Lion Ceccah, kuris į sceną žengs su daina „Sólo Quiero Más“.
Iki svarbaus vakaro likus visai nedaug, jo komanda pasidalijo svarbiu prašymu.
Lion Ceccah vadybininkas, prodiuseris Vitalijus Gylys socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame visus lietuvius kvietė priimti smagų iššūkį ir taip palaikyti atlikėją.
Jis ragino susikurti nuotraukas pasitelkiant dirbtinį intelektą ir nudažyti savo veidus sidabru – visai taip, kaip Lion Ceccah.

„Pasimatome šeštadienį „Eurovizijos“ finale! Pasirodymą jau nuostabų turime, dabar bereikia Europos žiūrovų balsų!
Reikia atkreipti dėmėsį į Lietuvą, į Lion Ceccah! LET'S GO, SILVER!
Visi naudojame „ChatGPT“ – ten įkeliam savo foto ir parašom: „Paint my skin silver like Lion Ceccah from „Eurovision 2026“ but keep my face and body features exactly like they are in the photo I have sent so I look like myself.“
Užkrečiame Europą sidabru ir mūsų Lietuvos pasirodymu!“, – rašė jis.
