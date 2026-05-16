Prieš pat Lion Ceccah šou „Eurovizijoje“ – žinutė iš Gitano Nausėdos

Lietuviai palaiko Lietuvos atstovą Lion Ceccah, kuris ant scenos žengs 19-uoju numeriu.
Palaikymo žinutę socialiniame tinkle parašė prezidentas Gintanas Nausėda.
„Sėkmės šį vakarą, Lion Ceccah – visa Lietuva palaiko!“ – brūkštelėjo jis.
1991 m. Vilniuje gimęs Tomas Alenčikas – scenos menininkas, atlikėjas, dainų autorius, drag kultūros puoselėtojas ir muzikinio teatro specialistas. Nuo ankstyvos vaikystės jis domėjosi įvairių menų sinteze – vizualiuoju menu, muzika, poezija ir šokiu.
Pirmąjį muzikinį išsilavinimą Tomas įgijo Karoliniškių muzikos mokykloje, kur 2000–2007 m. mokėsi groti smuiku. Tuo pačiu metu jis tobulino ir šokio įgūdžius – pradėjo nuo sportinių šokių, vėliau perėjo prie gatvės šokių, dalyvavo konkursuose ir pasirodymuose.
2008 m. Tomas pradėjo dalyvauti televizijos projektuose ir įvairiose muzikinėse iniciatyvose. 2011 m. prisijungė prie Vilniaus universiteto choro „Pro Musica“, kur įgijo svarbius chorinio dainavimo pagrindus. 2013 m. dalyvavimas projekte „Chorų karai“ paskatino jį pradėti akademines studijas Vilniaus kolegijoje, kur įgijo muzikinio teatro bakalauro laipsnį.
Baigęs studijas Tomas gilino žinias grimo, kostiumų dizaino ir mados srityse, įkvėpimo semdamasis iš garsiojo „Club Kid“ judėjimo. Kartu su bendraminčiais menininkais jis įkūrė mados trupę „The House of Kulkidz“.
Nuo 2017 m. Tomas tapo viena ryškiausių Lietuvos Drag kultūros scenos asmenybių. Tais pačiais metais jis pasirodė televizijos projekte „X Faktorius“, kur jo pasirodymas sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir tapo svarbiu lūžio tašku jo karjeroje.
2018 m. atlikėjas debiutavo su daina „Aš čia“, surengė savo debiutinį koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje ir įkūrė kūrybinę erdvę „Studio 91“, kurioje vyko parodos, performansai ir pirmosios Lietuvoje Drag meno dirbtuvės.
2021 m. Tomas inicijavo muzikos festivalį „One Day Famous“, o 2022 metais pristatė savo pirmąjį mini albumą „Mūsų Lietuva“, kurio titulinė daina buvo atlikta per LRT minint Valstybės dieną.
2024 m. transformavęs savo sceninę tapatybę, Tomas pradėjo naują kūrybinį etapą sceniniu vardu Lion Ceccah.
2025 metais Lion Ceccah dalyvavo Lietuvos nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje su daina „Drobė“ ir užėmė antrąją vietą. Šiais metais į Vieną jis keliauja su daina „Solo Quiero Mas“ ir žinute, kad reikia norėti daugiau.