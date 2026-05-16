Vienoje prasidėjo didžioji „Eurovizijos“ naktis: 25 šalys stoja į kovą dėl pergalės

Tai jau trečias kartas, kai Austrija rengia „Euroviziją“. Pirmą sykį konkursas čia vyko 1967 metais, antrą – 2015-aisiais.
Beje, „Wiener Stadthalle“ arena finalui buvo ruošiama beveik pusmetį. Organizatoriai šiemet itin daug dėmesio skyrė LED technologijoms ir dirbtinio intelekto valdomiems scenos efektams.
Manoma, kad šių metų finalo transliaciją pasaulyje gali stebėti daugiau nei 160 milijonų žmonių, o tai prilygsta didžiausių sporto renginių auditorijoms Europoje.
„Eurovizijos“ vedėjais tapo žinomi Austrijos televizijos veidai – Victoria Swarovski ir Michaelis Ostrowskis. Jiems patikėta ne tik palaikyti šventinę atmosferą, bet ir sujungti milijonus žiūrovų visame pasaulyje į vieną didžiulę muzikos šventę.
Šių metų finale dėl pergalės varžosi 25 šalys. Prie finalininkų tradiciškai prisijungė ir „Didžiojo penketo“ šalys – Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija bei konkurso šeimininkė Austrija.
Lietuvos viltis šiemet – charizmatiškasis Lion Ceccah su emocinga ir šiuolaikiška daina „Sólo quiero más“. Atlikėjas jau spėjo pelnyti simpatijų bangą socialiniuose tinkluose ir patekti tarp ryškiausių vakaro vardų. Lietuvos atstovas finale pasirodys 19-uoju numeriu, o gerbėjai tikisi, kad būtent stipri emocija ir išskirtinė scenografija gali tapti mūsų šalies sėkmės raktu.
Tačiau „Eurovizijos“ finalas – ne tik konkursiniai numeriai. Arenoje – ir įspūdingi svečių pasirodymai. Laukiama tikrų „Eurovizijos“ legendų: Lordi, Verkos Serdiučkos, Aleksandro Rybakovo, Ruslanos, Erikos Vikman ir kitų.
