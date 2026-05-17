„Eurovizijoje“ sužibėjusi australė pribloškė prabangiu įvaizdžiu: suknelės vertė gniaužia kvapą

41-erių atlikėja konkurso scenoje pasirodė vilkėdama spindinčią auksinę suknelę, sukurtą bendradarbiaujant australų dizaineriams „Velani by Nicky“, juvelyrikos namams „House of Emmanuele“ bei stilistei Tori Knowles.
Įvaizdis buvo kurtas specialiai dainai „Eclipse“, su kuria D. Goodrem atstovavo Australijai. Suknelę puošė kristalų ornamentai, primenantys žvaigždžių sprogimą, o visą įvaizdį papildė struktūruotas apsiaustas ir kaklo papuošalas su saulės bei mėnulio simboliais.
Suknelės kūrėjas Nicky Apostolopoulos socialiniuose tinkluose atskleidė, kiek darbo pareikalavo šis projektas.
„Kurti Delta Goodrem „Eurovizijos“ suknelę buvo tikra aukštosios mados kelionė – kūrybos, meistriškumo ir stipraus bendradarbiavimo sintezė“, – rašė jis.
Anot dizainerio, prie suknelės dirbta net 500 valandų, o jos dekorui panaudota apie 7000 „Swarovski“ kristalų.
Skelbiama, kad individualiai kuriami „Velani“ aukštosios mados drabužiai įprastai kainuoja nuo 8 tūkst. JAV dolerių, o sudėtingi rankų darbo dekorai gali viršyti ir 15 tūkst. dolerių ribą. Įvertinus darbo apimtis bei naudojamas detales, manoma, kad D. Goodrem sceninio įvaizdžio vertė buvo gerokai didesnė ir siekia mažiausiai 23 tūkst. dolerių.
Didžiojo finalo metu Australija ilgą laiką žengė iškart už Bulgarijos, tačiau galiausiai pergalę išplėšė Bulgarijos atstovė Dara su kūriniu „Bangaranga“. Australija konkurse liko ketvirta ir surinko 287 taškus.