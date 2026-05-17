Kol lietuviai su nekantrumu laukė Lion Ceccah pasirodymo, „Wiener Stadthalle“ arenoje įsikūrusiame žiniasklaidos centre – tikras šurmulys.
Pasirodžius Moldovai, Graikijai, Švedijai, Suomijai, Kiprui ir Italijai, tiesioginę transliaciją Vienoje stebintys žurnalistai užkūrė vakarėlį – visi ėmė šokti ir garsiai dainuoti.
Per pasirodymus šoko ne tik tų šalių atstovai – prie jų prisijungė žurnalistai iš įvairių šalių.
Sunku nepastebėti ir vėliavų gausos – žiniasklaidos centras užsipildė ryškiausiomis spalvomis.
Primename, kad Moldovai „Eurovizijoje“ atstovauja atlikėjas Satoshi su daina „Viva, Moldova!“. Tai simbolinis Moldovos sugrįžimo pasirodymas, mat 2025 m. šalis buvo padariusi vienerių metų pertrauką ir konkurse nepasirodė.
Akyliausi žiūrovai jau galėjo pastebėti ir ypatingą atlikėjo ryšį su konkurso istorija: Satoshi pasirodymo metu pritariamuoju balsu tapo Aliona Moon, 2013 m. Moldovai „Eurovizijoje“ atstovavusi su daina „O Mie“.
Satoshi – dainininkas, dainų autorius ir reperis, kilęs iš Cahulo miesto pietvakarių Moldovoje, netoli Rumunijos sienos. Savo muzikinį kelią jis pradėjo savarankiškai mokydamasis groti būgnais, o 2019 m. pristatė Satoshi projektą.
Nuo to laiko atlikėjas išleido tris albumus ir daugybę sėkmingų singlų. Jo muzika sulaukė didelio populiarumo, leidusio koncertuoti Moldovoje, Rumunijoje ir kitose šalyse. 2024 m. Satoshi surengė ir savo pirmąjį koncertą Londone.
70-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje Moldova scenoje pasirodo jau 20-ąjį kartą.
Tuo tarpu Graikijos vėliavą neša Akylas su daina „Ferto“. Jaunas ir charizmatiškas atlikėjas išgarsėjo 2024 m. su hitu „Atelié“.
Jis mokėsi gimtojo miesto Serres muzikos mokykloje ir gilino savo įgūdžius teatro dirbtuvėse. Persikėlęs į Atėnus, Akylas sulaukė dėmesio internete dėl savo virusinių „TikTok“ dainų interpretacijų.
Nuo tada Akylas užsitikrino reputaciją kaip puikus atlikėjas, formuojantis daugiakultūrį, šiuolaikišką garsą su ryškiu graikišku identitetu.
Savo ruožtu iškovoti pergalę Suomijai bando Linda Lampenius ir Pete Parkkonen su kūriniu „Liekinheitin“.
Linda – pasaulyje geriausiai žinoma kaip klasikinės muzikos smuikininkė. Vos aštuonerių ji prisijungė prie Helsinkio jaunimo styginių orkestro, o dar būdama paauglė jau gastroliavo Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje.
Jos klasikinės muzikos solo albumas tapo perkamiausiu savo laikmečio Suomijos klasikinės muzikos albumu. Pete Parkkonen išgarsėjo dalyvaudamas televizijos projekte „Idols“, kuriame 2008 m. užėmė trečią vietą.
Nuo tada jis išleido kelis albumus, koncertavo Suomijos klubuose ir festivaliuose bei tapo vienu ryškiausių šalies pop ir soul muzikos balsų. 2014 metais P. Parkkonen laimėjo šokių projektą „Dancing with the Stars Finland“, o dabar savo sėkmę bando „Eurovizijos“ scenoje.
