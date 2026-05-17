Ir pačiai Bulgarijai – šokas: kas ta moteris, pirmą kartą atnešusi sėkmę?

27-erių dainininkė finale surinko 516 taškų ir užėmė pirmąją vietą tiek komisijos, tiek žiūrovų balsavime. Antroje vietoje liko Izraelio atstovas, trečioje – Rumunija.
Iki finalo Dara nebuvo laikoma ryškiausia konkurso favorite, tačiau įspūdingas pasirodymas, sudėtinga choreografija ir greitai įsimenantis priedainis pelnė publikos simpatijas visoje Europoje.
Tikrasis atlikėjos vardas – Darina Jotova. Bulgarijoje ji išgarsėjo po dalyvavimo muzikiniame projekte „X Factor“, o vėliau tapo viena populiariausių šalies popmuzikos žvaigždžių. Atlikėja žinoma dėl hitų „Thunder“, „Call Me“ ir „Mr. Rover“.
Įdomu tai, kad „Bangaranga“ iš pradžių nebuvo planuojama kaip „eurovizinė“ daina. Bulgarijos žiniasklaida skelbia, jog kūrinys buvo kuriamas kaip vasaros klubinis singlas, tačiau po pirmųjų perklausų nacionalinio transliuotojo komanda nusprendė jį siųsti į konkursą.
Dar viena įdomi detalė apie Darą – atlikėja gana griežtai saugo savo privatų gyvenimą, todėl apie jos santykius viešai kalbama retai. Vis dėlto Bulgarijos žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad 2025 m. ji slapta ištekėjo už bulgarų gydytojo ir farmakologo Ervino Ivanovo per privačią ceremoniją Tailande. Oficialių komentarų pati dainininkė beveik neteikė.
Prie galutinės versijos dirbo tarptautinė prodiuserių komanda iš Bulgarijos, Švedijos ir Nyderlandų.
Daug dėmesio sulaukė ir sceninis pasirodymas. Ant scenos naudota speciali kinetinė platforma, kuri judėjo kartu su šokėjais ir kūrė „plaukiančio“ vaizdo efektą.
Bulgarų žiniasklaida praneša, kad repetuojant pasirodymą techninė komanda susidūrė su keliomis problemomis, todėl choreografija buvo koreguojama likus vos kelioms dienoms iki finalo.
Po pergalės Sofijos centre tūkstančiai žmonių išėjo švęsti į gatves, o Bulgarijos prezidentas socialiniuose tinkluose Daros triumfą pavadino „istorine akimirka šalies kultūrai“.
Tuo metu Jungtinei Karalystei konkursas ir šiemet buvo nesėkmingas. Grupės „Look Mum No Computer“ daina „Eins, Zwei, Drei“ liko paskutinėje vietoje ir surinko vos vieną tašką.