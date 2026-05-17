Liepsnos „Eurovizijos“ finale: po serbų pasirodymo – nelaimingas incidentas didžiojoje scenoje

Vieną iš publiką įaudrinusių pasirodymų serviravo Serbijos grupė „Lavina“.
„Wiener Stadthalle“ arenoje devintuoju numeriu pasirodžiusi grupė atliko roko kūrinį „Kraj Mene“.
Pasirodymo metu būta ir ugnies efektų. Tačiau viskas pakrypo kiek netikėta linkme.
Socialiniame tinkle „X“ pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip po serbų pasirodymo užsiliepsnojo scenoje buvęs daiktas. Jis buvo užgesintas gesintuvu.
„Visa Vienos „Wiener Stadthalle“ arena beveik užsiliepsnojo“, – rašoma socialiniame tinkle.