Lion Ceccah atvirai pasakė, kur buvo dingęs skelbiant Lietuvos rezultatus

Komisijų ir žiūrovų balsavimo metu kameros tradiciškai fiksavo dalyvių reakcijas žaliajame kambaryje. Tačiau atėjus Lietuvos eilei žiūrovai ekranuose nepamatė mūsų šalies atstovo Lion Ceccah.
LRT pranešė, kad atlikėjo tuo metu nebuvo ir pačiame žaliajame kambaryje. Vietoje jo kameros užfiksavo vadybininką Vitalijų Gylį bei likusius Lietuvos delegacijos narius.
Toks momentas iškart sukėlė klausimų – žiūrovai ėmė svarstyti, kur dingo Lietuvos atstovas.
Vis dėlto po finalo su Lietuvos žurnalistais bendravęs Lion Ceccah situaciją paaiškino su šypsena.
„Aš nuėjau pasisioti. Tik tiek. Ir jie pradėjo skelbti Lietuvos rezultatus. Tai, visų pirma, neišleiskit tada žmogaus“, – Lrytas šyptelėjo atlikėjas.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Iš viso Lietuva surinko 22 taškus.
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 tškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).