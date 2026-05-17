ŽmonėsMuzika

Paaiškėjo, kiek kainavo Ukrainos pasirodymas „Eurovizijoje“: suma – šešiaženklė

2026 m. gegužės 17 d. 10:06
Lrytas.lt
Šeštadienį Austrijos sostinėje Vienoje nuaidėjo 70-osios „Eurovizijos“ dainų konkurso finalas, kuriame triumfavo Bulgarijos atstovė Dara su kūriniu „Bangaranga“. Įspūdingą pasirodymą surengė ir Ukrainos atstovė Leleka, tačiau daugelį nustebino ne tik jos numeris – paaiškėjo, kokia suma buvo skirta pasirodymui.
Daugiau nuotraukų (9)
Leleka, kurios tikrasis vardas – Viktorija Leleka, atskleidė, kad bendras pasirodymo biudžetas siekė apie 300 tūkst. JAV dolerių, arba maždaug 260 tūkst. eurų. Iki konkurso pradžios atlikėjai kartu su komanda pavyko surinkti apie 93 proc. reikalingos sumos – maždaug 280 tūkst. dolerių, arba maždaug 250 tūkst. eurų.
Apie pasirengimo užkulisius atlikėja kalbėjo projekte „Rozmova“. Pasak jos, lėšos buvo renkamos iš kelių šaltinių – dalį išlaidų padengė visuomeninis transliuotojas, prie projekto prisidėjo Ukrainos verslai bei privatūs rėmėjai.
„Mūsų biudžetas remiasi trimis pagrindiniais ramsčiais. Vieną dalį skiria transliuotojas, kitą – partneriais tapę Ukrainos verslai, taip pat sulaukiame mecenatų paramos. Yra žmonių, kuriems svarbu, kaip Ukraina atrodo tarptautinėje scenoje“, – teigė atlikėja.

Po „Eurovizijos“ finalo – atviras Lion Ceccah komentaras: pasakė, kaip vertina 22-ąją vietą

Didelė biudžeto dalis buvo skirta įspūdingam sceniniam sprendimui. Pasirodyme netrūko vizualinių efektų, simbolinių Ukrainos kultūros motyvų bei sudėtingų apšvietimo sprendimų. Scenoje kartu su atlikėja pasirodė ir bandūros muzikantas Jaroslavas Džusas.
Išskirtinio dėmesio sulaukė ir Lelekos sceninis įvaizdis – balta suknelė, kuri finalinėje pasirodymo dalyje, pasitelkus vaizdo projekcijas, palaipsniui nusidažė sodria raudona spalva.
Susiję straipsniai
Po „Eurovizijos“ finalo – pirmasis Lion Ceccah komentaras

Po „Eurovizijos“ finalo – pirmasis Lion Ceccah komentaras

Paaiškėjo, kurią vietą Lion Ceccah užėmė „Eurovizijos“ pusfinalyje

Paaiškėjo, kurią vietą Lion Ceccah užėmė „Eurovizijos“ pusfinalyje

Ir pačiai Bulgarijai – šokas: kas ta moteris, pirmą kartą atnešusi sėkmę?

Ir pačiai Bulgarijai – šokas: kas ta moteris, pirmą kartą atnešusi sėkmę?

Atlikėja neslėpė, kad finansavimo ieškojo pati – net vykdama į Austriją aktyviai bendravo su potencialiais rėmėjais bei mecenatais.
Primename, kad Lietuvai šiemet atstovavęs Lion Ceccah didžiajame „Eurovizijos“ finale užėmė 22-ąją vietą.
UkrainapasirodymasEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.