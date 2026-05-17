Paaiškėjo, kiek kainavo Ukrainos pasirodymas „Eurovizijoje“: suma – šešiaženklė

Leleka, kurios tikrasis vardas – Viktorija Leleka, atskleidė, kad bendras pasirodymo biudžetas siekė apie 300 tūkst. JAV dolerių, arba maždaug 260 tūkst. eurų. Iki konkurso pradžios atlikėjai kartu su komanda pavyko surinkti apie 93 proc. reikalingos sumos – maždaug 280 tūkst. dolerių, arba maždaug 250 tūkst. eurų.
Apie pasirengimo užkulisius atlikėja kalbėjo projekte „Rozmova“. Pasak jos, lėšos buvo renkamos iš kelių šaltinių – dalį išlaidų padengė visuomeninis transliuotojas, prie projekto prisidėjo Ukrainos verslai bei privatūs rėmėjai.
„Mūsų biudžetas remiasi trimis pagrindiniais ramsčiais. Vieną dalį skiria transliuotojas, kitą – partneriais tapę Ukrainos verslai, taip pat sulaukiame mecenatų paramos. Yra žmonių, kuriems svarbu, kaip Ukraina atrodo tarptautinėje scenoje“, – teigė atlikėja.
Didelė biudžeto dalis buvo skirta įspūdingam sceniniam sprendimui. Pasirodyme netrūko vizualinių efektų, simbolinių Ukrainos kultūros motyvų bei sudėtingų apšvietimo sprendimų. Scenoje kartu su atlikėja pasirodė ir bandūros muzikantas Jaroslavas Džusas.
Išskirtinio dėmesio sulaukė ir Lelekos sceninis įvaizdis – balta suknelė, kuri finalinėje pasirodymo dalyje, pasitelkus vaizdo projekcijas, palaipsniui nusidažė sodria raudona spalva.
Atlikėja neslėpė, kad finansavimo ieškojo pati – net vykdama į Austriją aktyviai bendravo su potencialiais rėmėjais bei mecenatais.
Primename, kad Lietuvai šiemet atstovavęs Lion Ceccah didžiajame „Eurovizijos“ finale užėmė 22-ąją vietą.