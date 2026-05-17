Paaiškėjo, kurią vietą Lion Ceccah užėmė „Eurovizijos“ pusfinalyje

Tik pasibaigus jubiliejinės „Eurovizijos“ finalui, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, paaiškėjo, kaip pasiskirstė pusfinalio balsai.
Paaiškėjo, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah su daina „Sólo Quiero Más“ užėmė 8 vietą.
Šeštadienio vakarą buvo atskleista didžioji intriga – paaiškėjo, kad Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovavęs Tomas Alenčikas-Lion Ceccah finale užėmė 22 vietą. Po finalo jis pirmą kartą žurnalistams pakomentavo, kaip jaučiasi.
„Eurovizijos“ gerbėjai vertina Lion Ceccah pasirodymą: prognozuoja vietą dešimtuke
Visai Europai dainą „Sólo Quiero Más“ pristatęs Lion Ceccah tikino, kad pats džiaugiasi šiuo rezultatu.
„Puikiai jaučiuosi, tikėjausi pirmos vietos, bet žinote, dabar supratau, kad čia veikia kiti veiksniai. Suprantate, apie ką mes kalbame, ar ne?
Susiję straipsniai
Labai džiaugiuosi, kad Bulgarija laimėjo, o ne kita šalis. Būtų blogai. Visiems dėmesys dabar turi būti – mes negalime nusisukti ir boikotuoti šito dalyko.
Turi dalyvauti visos Europos šalys. Turi laimėti tos šalys, kurios nelaimėjusios“, – aiškino jis.