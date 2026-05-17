Paaiškėjus Lietuvos vietai „Eurovizijoje“ – audringos gerbėjų reakcijos: pasipylė komentarai

Dalis internautų tikino, kad Lietuva šiemet pristatė vieną drąsiausių ir labiausiai išsiskyrusių numerių, nors Europa jo esą iki galo nesuprato.
„Nors Lietuva užėmė ir 22-ąją vietą, bet vis tiek pasirodymas puikus! Ačiū, Lion Ceccah!“, – rašė viena komentatorė.
Kiti ragino atlikėjo nekritikuoti ir priminė, kad vien patekimas į finalą jau yra didelis pasiekimas.
Po „Eurovizijos“ finalo – atviras Lion Ceccah komentaras: pasakė, kaip vertina 22-ąją vietą
„Žmonės, žinau, kad visi dabar tik ir aiškinam, kaip viskas blogai, likome gale, bet jis taip stengėsi ir padarė viską, ką galėjo. Šitoks menas galbūt nėra tinkantis „Eurovizijai“, bet ačiū už pasirodymą ir linkiu Lion Ceccah nenusiminti“, – komentavo internautė.
Tarp reakcijų netrūko ir palaikymo žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių.
Susiję straipsniai
„Jis šaunuolis, komisijos šalių nesuprato jo pasirodymo. Man pasirodymas buvo pats geriausias, balsuota iš JK“, – rašė gerbėja.
„Seniai taip nesididžiavau mūsų pasirodymu ir daina. Koks šaunuolis!“ – emocijų neslėpė kita internautė.
Vis dėlto dalis komentatorių neslėpė ir apmaudo dėl galutinės vietos.
„Netikėjau... kad taip bus“, – nusivylimo neslėpė žiūrovė.
Kiti kritikavo komisijų balsavimo sistemą ir svarstė, kad tik žiūrovų balsai galėjo pakeisti rezultatą.
„Galėtų nelikti komisijos balsavimo. Išrinktų žiūrovai ir būtų kitaip“, – teigė vienas komentatorius.
„Kuo durniau, tuo geriau – kaip ir visada. Jau darosi įprasta tendencija“, – piktinosi viena komentatorė, turėdama omenyje šių metų nugalėtojos kūrinį „Bangaranga“.
Tuo metu kiti internautai šmaikštavo apie šalių komisijų skirtus balus Lietuvai ir net juokavo atradę „naujuosius kaimynus“.
„Italija su 2 taškais ir Suomija su 8 – mūsų naujieji kaimynai!“, – juokėsi vienas grupės narys.
„Italija iš viso mūsų braliukai, niekada nepagaili taškų“, – pridūrė kitas komentatorius.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva.
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 tškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).