Pirmosios „Euroviziją" laimėjusios bulgarės Daros emocijos: atskleidė, kuriame mieste kitąmet vyks dainų konkursas

2026 m. gegužės 17 d. 03:26
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį paaiškėjo didžioji intriga. „Eurovizijos“ dainų konkursą nugalėjo Bulgarijos atstovė DARA su daina „Bangaranga“.
Dar nenuslūgus karščiausioms emocijoms, iš karto po tiesioginės transliacijos, dainininkė atskubėjo į žiniasklaidos centrą, kur iš visos Europos susirinkusiems žurnalistams davė pirmąjį interviu.
Bulgarė neslėpė plačios šypsenos ir laimės ašarų, o šį laimėjimą vadino svajonės išsipildymu. Ji atskleidė, kad kitąmet dainų konkursas vyks Sofijoje.
„Net nežinau, kas dabar vyksta, neįtikėtina.

Džiaugiuosi, kad visi kalbame muzikos kalba. Muzika yra meilė, ji mus sujungia. Būnant šioje vietoje kasdien jaučiausi palaikoma ir kad viskas yra įmanoma.
Visų labai pasiilgsiu, ryte atsikėlusi beveik verkiau. Visi jūs turite „Bangaranga“, – sakė jubiliejinės „Eurovizijos“ nugalėtoja.
Ji taip pat kreipėsį į vieną artimiausių savo žmonių.
„Noriu padėkoti savo vyrui, jis mane paskatino čia atvykti. Jis sakė, kad man reikia čia atvykti, prieš tai dėl to turėjau didelį nerimą.
Čia esu tik dėl artimųjų. Dėkoju Dievui už tai ką, jis padarė – Bulgarijai tai pirma pergalė“, – jautriai kalbėjo DARA.
 
