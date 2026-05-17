Gerbėjų Vilniaus oro uoste gausiai pasitiktas Lion Ceccah: „Pasakysiu visą tiesą“

Lietuvai 70-ojoje „Eurovizijoje“ atstovavusį Tomą Alenčiką-Lion Ceccah oro uoste pasitiko gausus būrys gerbėjų. Atvykusį atlikėją jie apipylė gėlėmis, dovanomis ir šiltais apkabinimais.
Nepaisant audringų diskusijų po konkurso finalo, kuriame Lietuva užėmė 22-ąją vietą, Lion Ceccah neslėpė geros nuotaikos ir dėkojo už palaikymą.
„Dabar laukia miegas, nes rytoj jau jums pasakysiu visą tiesą – kas, kaip ir kodėl. Įsijunkite „Labas rytas, Lietuva“ ir išgirsite“, – oro uoste žurnalistams sakė jis.
Paklaustas apie galutinį rezultatą, atlikėjas neslėpė, kad jo nenustebino nei komisijos, nei žiūrovų balsai.
„Niekas nestebina, matome skonį“, – trumpai komentavo Lion Ceccah.
Atlikėjas prisipažino, kad po finalo dar nežiūrėjo savo pasirodymo įrašo.
„Kol kas noriu pailsėti nuo pasirodymo. Su šita daina esu jau daugiau nei pusę metų. Žmonės, supraskit, tikrai dalykai atsibosta. Man reikia kokių penkių dienų, kad grįžčiau prie kažkokio analizavimo iš viso. Bet visiems labai ačiū. Tiek noriu pasakyti“, – dalijosi Lietuvos atstovas.
Tiesa, dainininkas tikino su „Eurovizija“ atsisveikinti dar neketinantis.
„Jau sakiau vakar – grįšiu laimėti. Čia buvo pasibandymas, pamačiau visą virtuvę. Žinau, kokių čia reikia prieskonių. Ir kaip veikia šis žaidimas. Dabar žinau“, – kalbėjo jis.
Lion Ceccah neslėpė, kad šiemet konkurse jautėsi ir politinės įtampos, kurios, pasak jo, norėtųsi mažiau.
„Buvome išsigandę ne dėl to, kad Izraelis laimės, bet dėl to, kad „Eurovizijos“ nebus. Ir gali taip būti, kad jos nebus. Aš tiesiog už tai, kad visas šitas formatas keistųsi. Smagu, kad laimėjo šalis, kuri dar nebuvo laimėjusi. Ir pamirškim, kad tai yra tik muzikos konkursas“, – sakė atlikėjas.
Atlikėjas taip pat įvardijo ir sunkiausią šios kelionės etapą.
„Pats sunkiausias dalykas kelionės metu man asmeniškai buvo išlikti savimi. Norėjosi nepereiti į kitų žmonių galvojimus apie mane, nes yra labai daug nuomonių, daug patarimų. Tai buvo sunkiausia. Ypač, kai esi nusilpusiame kūne, nes aš sirgau daugiau nei pusę kelionės“, – atviravo Lion Ceccah.
Nepaisant įvairių reakcijų po finalo, atlikėjas džiaugėsi Lietuvos išskirtinumu „Eurovizijos“ scenoje.
„Aš noriu visiems pasakyti, kad mes, lietuviai, turime tikrai gerą skonį. Laikykime jį. Ir dar labiau gilinkimės į meną, ir nenusisukim nuo šio konkurso. Labai lengva nusisukti. Manau, mes kaip tik turime jį žadinti, suteikti naujų spalvų ir jį keisti. Tik taip įvyks pokytis, kaip daugelis sako, šiame klišių pilname dalyke. Nenusisukime, o kaip tik pridėkime daugiau“, – ragino jis.