Po Bulgarijos triumfo „Eurovizijoje“ – F. Kirkorovo pagyros apie pagalbą: bręsta naujas skandalas?

Austrijos sostinėje Vienoje triumfavusi Bulgarijos atstovė Dara su kūriniu „Bangaranga“ sulaukė ne tik ovacijų, bet ir audringų diskusijų internete.
Daugiausia kalbų sukėlė vienas iš dainos autorių – graikų kompozitorius Dimitris Kontopoulos, anksčiau kūręs „Eurovizijos“ dainas Rusijos atstovams bei ilgus metus bendradarbiavęs su Filipu Kirkorovu.
Netrukus po finalo pats F. Kirkorovas pareiškė prisidėjęs prie Bulgarijos sėkmės. Rusų žiniasklaidai jis pasakojo, kad Bulgarijos televizija kreipėsi į jį prašydama padėti atlikėjai pasiruošti konkursui.
„Išsirinkome dainininkę, pradėjome ją ruošti Bulgarijos nacionalinei atrankai. Ji turėjo vieną problemą – neturėjo hito. Balsas, išvaizda, šoka, bet hito nėra. Tačiau mes pamatėme potencialą. Aš pamačiau, kad ji – diva“, – kalbėjo F. Kirkorovas.
Anot jo, prie projekto dirbo ir jo komanda, kurioje yra kompozitorius D. Kontopoulos. Taip esą ir gimė konkursinė daina „Bangaranga“.
Po paviešinto F. Kirkorovo komentaro „infomoscow24“ „Instagram“ paskyroje pasipylė audringos reakcijos.
„Įdomu, ar pati Dara ir jos komanda apie tai žino. Tokia informacija yra tik rusiškuose puslapiuose“, – rašė vienas komentatorius.
Netrūko ir abejojančių, ar atlikėjas apskritai prisidėjo prie Bulgarijos pergalės.
„Pasakorius!“, – trumpai kirto dar vienas internautas.
„Kažkokia nesąmonė... Kirkorovas nė kiek neprisidėjo nei prie Daros dalyvavimo „Eurovizijoje“, nei prie šios pergalės“, – teigė komentatorė.
Tuo metu kiti juokavo, kad kitais metais F.Kirkorovas jau „padės“ kitai šaliai.
„Kitais metais laimės San Marinas, o Kirkorovas sakys: „San Marinas man – ne svetima šalis“, – ironizavo internautas.
Pati Dara šių kalbų kol kas viešai nekomentavo.
