Po „Eurovizijos“ finalo – pirmasis Lion Ceccah komentaras

Visai Europai dainą „Sólo Quiero Más“ pristatęs Lion Ceccah tikino, kad pats džiaugiasi šiuo rezultatu.
„Puikiai jaučiuosi, tikėjausi pirmos vietos, bet žinote, dabar supratau, kad čia veikia kiti veiksniai. Suprantate, apie ką mes kalbame, ar ne?
Labai džiaugiuosi, kad Bulgarija laimėjo, o ne kita šalis. Būtų blogai. Visiems dėmesys dabar turi būti – mes negalime nusisukti ir boikotuoti šito dalyko. Turi dalyvauti visos Europos šalys. Turi laimėti tos šalys, kurios nelaimėjusios“, – aiškino jis.
„Euroviziją“ iš arti stebintys gerbėjai atsakė, ką mano apie Lion Ceccah ir kiek paklojo už bilietus
Paklaustas apie tai, kaip sekėsi scenoje, jis pabrėžė, kad jokių keblumų nebuvo.
Iš tiesų, verta atkreipti dėmesį, kad paruošti įspūdingą konstrukciją, kuri buvo naudojama jo pasirodymo metu, nebuvo taip paprasta.
Susiję straipsniai
Nors kai kuriems tai galėjo atrodyti kaip nesklandumas, Tomas pridūrė, kad scena visai nebuvo kebli.
„Gal buvo keblus įgarsinimas, bet ne pati scena“, – aiškino jis.
Lion Ceccah prakalbo ir apie tai, kodėl jo nematėme tiesioginės transliacijos metu, kai buvo skelbiami rezultatai.
„Aš buvau išėjęs ir jie tiesiog pradėjo skelbti Lietuvos rezultatus“, – aiškino jis.
Atlikėjas pridūrė, kad labiausiai iš šios kelionės pasiilgs savo komandos, su kuria jau spėjo sukurti ypatingą ryšį.
Taip pat Tomas išdavė, ką veiks po šios išskirtinės patirties.
„Pirmadienį turėsiu kelius interviu, bet svarbiausia – miegoti. O grįšiu su labai dideliu trenksmu ir nauja muzika.
Ir dar grįšiu su „Bangaranga“. Tai labai geras žodis, reiškiantis chaosą. Ji parodė, kas vyksta Europoje – chaosas“, – kalbėjo jis.
Taip pat finalo metu akyliausi pastebėjo, kad Lion Ceccah grimas buvo šiek tiek kitoks – ant jo veido buvo nupiešta tekanti ašara.
Nors atrodo, kad tai – nedidelė detalė, pats Tomas sako, kad už to slypi tam tikra reikšmė.
Pagalvojau, kad jeigu robotas apsiverks, atsiranda nauja prasmė“, – aiškino jis.
Tomas taip pat šyptelėjo, kad labiausiai Lietuvoje pasiilgo savo katės.
Galiausiai atlikėjas pripažino, kad dalyvavimas „Eurovizijoje“ jam buvo neįkainojama patirtis, davusi ne vieną pamoką.
„Mane ši patirtis išmokė, kad aš pagaliau galiu dirbti su komanda ir išlikti ramus“, – kalbėjo Lion Ceccah.