Po komisijos smūgio Lietuvai – internautai pratrūko: „Turime naujus kaimynus“

Daugiausia simpatijų internautų komentaruose sulaukė Italija ir Suomija – būtent šių šalių komisijos Lietuvai skyrė balų.
„Italija su 2 taškais ir Suomija su 8 – mūsų naujieji kaimynai!“, – juokėsi vienas „Eurovizijos“ gerbėjas.
Kiti internautai taip pat negailėjo šmaikščių pastebėjimų.
„Italija iš viso mūsų braliukai, niekada nepagaili taškų“, – rašė vienas.
„Ačiū Suomijai ir Italijai! Vasaros atostogų kryptis aiški – jau žinom, kur važiuot“, – juokavo kita.
Vis dėlto netrūko ir gerokai piktesnių reakcijų. Dalis internautų neslėpė nusivylimo kaimyninių šalių komisijų sprendimais.
„Latvija, Estija ir numylėta Ukraina va taip va Lietuvai“, – emocingai rašė viena internautė.
„Kiti kaimynai tapo priešais“, – pridūrė kita.
Tiesa, greta juokų netrūko ir nusivylimo dėl bendro rezultato – dalis gerbėjų tikino nesuprantantys komisijų sprendimų bei svarstė, kad Lion Ceccah pasirodymas nusipelnė gerokai aukštesnės vietos.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva.
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 tškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).
