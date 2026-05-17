Po Lion Ceccah pasirodymo „Eurovizijos“ finale – reakcijų banga socialiniuose tinkluose

Finale pasirodė ir Lietuvai atstovaujantis Lion Ceccah, kuris Europai pristatė dainą „Sólo Quiero Más“.
Po jo pasirodymo socialiniuose tinkluose ėmė plūsti įvairios internautų reakcijos.
Atlikėjui negailėta pagyrų – Lietuvos pasirodymą gyrė ne tik lietuviai, bet ir gerbėjai iš užsienio.
„Eurovizijos“ gerbėjai vertina Lion Ceccah pasirodymą: prognozuoja vietą dešimtuke
„Čia kaip su Kanų filmo festivalio nugalėtoju. Ne visi supras už ką gavo auksinę palmių šakelę.
Mūsų pasirodymas net kartais lenkia kai kuriuos kitus, ir gerąja prasme išsiskiria dominuojančio šių metų eurovizinio šlamšto kontekste.
Ir tai yra žiauriai gerai! Nes balsuoja ne vien tik žiūrovai, bet ir profesionalų komisija, kuri tikrai turėtų tai įvertinti!
Mūsų finalas stipresnis už pusfinalį. Skambėjo užtikrintai ir stabiliai, atrodė fantastiškai!
Laukiam rezultatų“, – rašė Stanislavas Stavickis-Stano.
„Ir Lietuva, žinoma! Nuo pradinio pasirodymo taip pakeltas pasirodymo lygis, kosmosas. Labai gerai. Taip savita.
Gražiausias dalykas žmonėse yra savitumas. Tai, ką labiausiai bandoma sulaužyti ir kuo labiausiai žavimasi“, – pasirodymą gyrė tinklaraštininkė Fausta Marija Leščiauskaitė.
