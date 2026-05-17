Psichologas bedė pirštu į lietuvių reakciją po „Eurovizijos“ rezultatų: problema slypi giliau?

Į visuomenės reakcijas sureagavo ir Depresijos įveikimo centro įkūrėjas bei psichologas Antanas Mockus.
Savo mintimis jis pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“, o vėliau sutiko jomis pasidalyti ir su Lrytas. Pasak psichologo, emocingos reakcijos į „Eurovizijos“ rezultatus gali atspindėti ir bendrą visuomenės emocinę būseną.
„Reakcija į žemesnius Lietuvos atstovų rezultatus „Eurovizijoje“ gali būti vienas iš mūsų visuomenės emocinės sveikatos atspindžių.
Nuvertinimai, pasipiktinimai dažnai gali kilti iš jautrios, pažeidžiamos savivertės, kurią po susitapatinimo su atlikėju norisi kompensuoti bei atstatyti, taip pat iš poreikio perkelti, išprojektuoti į kitą savo paties nelaimingumą, perdėtą kritiškumą sau ir nusivylimą savimi.
O palaikymas, kad ir koks būtų rezultatas, rodo žmonių gebėjimą mentalizuoti — matyti save ir situaciją iš šono, empatiją, gebėjimą skirti žmogaus/šalies vertę, įdėtas pastangas, talentą nuo išorinių vertinimų.
Man atrodo, mes sveikstame. Ar aš klystu? O gal man tiesiog kažkokia bangaranga galvoje?“, – klausimu įrašą baigė jis.
Primename, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija - 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).
