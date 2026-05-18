ŽmonėsMuzika

„Eurovizijos“ metu mirė dainų konkurso žvaigždė

2026 m. gegužės 18 d. 09:52
Lrytas.lt
Gegužės 14-ąją, antrojo 2026-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalio metu, eidama 84-uosius metus mirė Prancūzijos ir Liuksemburgo televizijos bei radijo žvaigždė Sophie Garel, 1968 metais atstovavusi Liuksemburgui „Eurovizijos“ dainų konkurse.
Daugiau nuotraukų (1)
S.Garel gimė 1942 metais Orane, Alžyre. Karjerą ji pradėjo vos 18-os metų vietinėje transliavimo kompanijoje, o 1962-aisiais persikėlė dirbti į „Télé Monte Carlo“.
Vėliau jos profesinis kelias atvedė į RTL televiziją ir radiją, kur 1968 metais ji buvo pasirinkta atstovauti Liuksemburgui „Eurovizijoje“ kartu su Chrisu Baldo.
1968 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse Londone duetas atliko kūrinį „Nous vivrons d’amour“. Tąkart Liuksemburgo atstovai užėmė 11 vietą ir surinko 5 taškus.
Po pasirodymo „Eurovizijoje“ S. Garel tapo viena ryškiausių televizijos ir radijo asmenybių Prancūzijoje bei Liuksemburge.
Ji dirbo įvairiuose televizijos ir radijo kanaluose, o paskutinis ryškus jos pasirodymas įvyko 2021 metais, minint 100 metų radijo transliacijų sukaktį Prancūzijoje.
Susiję straipsniai
Po „Eurovizijos“ finalo – aštrus D. Zvonkaus kirtis kaimyninėmis šalimis nusivylusiems lietuviams: „Labai veidmainiški“

Po „Eurovizijos“ finalo – aštrus D. Zvonkaus kirtis kaimyninėmis šalimis nusivylusiems lietuviams: „Labai veidmainiški“

Gerbėjų Vilniaus oro uoste gausiai pasitiktas Lion Ceccah: „Pasakysiu visą tiesą“

Gerbėjų Vilniaus oro uoste gausiai pasitiktas Lion Ceccah: „Pasakysiu visą tiesą“

„Eurovizijoje“ sužibėjusi australė pribloškė prabangiu įvaizdžiu: suknelės vertė gniaužia kvapą

„Eurovizijoje“ sužibėjusi australė pribloškė prabangiu įvaizdžiu: suknelės vertė gniaužia kvapą

 
netektisEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.