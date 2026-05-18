„Eurovizijos“ metu mirė dainų konkurso žvaigždė

S.Garel gimė 1942 metais Orane, Alžyre. Karjerą ji pradėjo vos 18-os metų vietinėje transliavimo kompanijoje, o 1962-aisiais persikėlė dirbti į „Télé Monte Carlo“.
Vėliau jos profesinis kelias atvedė į RTL televiziją ir radiją, kur 1968 metais ji buvo pasirinkta atstovauti Liuksemburgui „Eurovizijoje“ kartu su Chrisu Baldo.
1968 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse Londone duetas atliko kūrinį „Nous vivrons d’amour“. Tąkart Liuksemburgo atstovai užėmė 11 vietą ir surinko 5 taškus.
Po pasirodymo „Eurovizijoje“ S. Garel tapo viena ryškiausių televizijos ir radijo asmenybių Prancūzijoje bei Liuksemburge.
Ji dirbo įvairiuose televizijos ir radijo kanaluose, o paskutinis ryškus jos pasirodymas įvyko 2021 metais, minint 100 metų radijo transliacijų sukaktį Prancūzijoje.
Susiję straipsniai