„Teleduetas" pristato jau dešimtą dainą: dirigavo pats G. Rinkevičius

2026 m. gegužės 18 d. 10:59
Populiariausio operatoriaus „Tele2“ kūrybinė platforma „Teleduetas“ pristato naują dainą ir vaizdo klipą, kuriame susijungia du skirtingi muzikiniai pasauliai – šiuolaikinė popmuzika ir didingas simfoninis skambesys. Reklaminiame klipe galima išvysti ne tik pirmuosius Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikus – istorijos centre atsiduria pats maestro Gintaras Rinkevičius. Naujausios, jau dešimtos Teledueto dainos žodžius kūrė atlikėja ir tekstų autorė Monika Liu.
Galingai suskambantys smuikai, sodrūs violončelių sluoksniai ir orkestro dinamika – visa tai susijungia ir suteikia dainai dar daugiau emocijos, įtampos ir kino muzikai būdingo didingumo. Šiuolaikinis ritmas čia natūraliai susilieja su simfoniniu skambesiu, todėl kūrinys skamba ne tik kaip popmuzikos kūrinys, bet ir kaip savarankiška muzikinė patirtis.
Vaizdo klipo centre – dirigentas, maestro G. Rinkevičius ypatingas dėmesys skiriamas ir orkestrui – jame nusifilmavo ir LVSO muzikantai. Gyvas instrumentų skambesys ir vizualinis orkestro mastas klipui suteikia papildomo emocinio svorio bei sustiprina kūrinio atmosferą.
„Tele2 nuolat investuoja į mobiliojo ryšio tinklą. Siekiame, kad klientai galėtų mėgautis greitu internetu už itin patrauklią kainą, o geras ryšys būtų prieinamas kuo daugiau klientų. Matome, kad už šią mūsų siūlomą vertę balsuoja klientai – esame populiariausias operatorius Lietuvoje, o namų interneto naudotojų skaičiai vien pirmąjį ketvirtį augo 7,7 proc., lyginant su pernai“, – sako J. Talačkienė.
Šiandien „Tele2“ 5G ryšys jau pasiekia daugiau nei 2,7 mln. Lietuvos gyventojų, 5G namų internetas leidžia naudotis greitu ir stabiliu ryšiu tiek kasdieniams poreikiams, tiek pramogoms – nuo muzikos klausymo iki vaizdo turinio žiūrejimo.
Patys „Teledueto“ nariai neslepia, kad darbas su simfoniniu orkestru ir jo dirigentu G. Rinkevičiumi jiems tapo išskirtine patirtimi. Anot jų, orkestras leidžia muziką ne tik girdėti, bet ir fiziškai pajusti – kiekviena nata įgauna daugiau svorio, o pats atlikimas tampa emociškai intensyvesnis.
Naujausią „Teledueto“ vaizdo klipą pamatyti galite čia.
Reklaminė „Teledueto“ platforma sulaukia ne tik klausytojų dėmesio, bet ir reikšmingų įvertinimų reklamos bei rinkodaros industrijoje. Projektas buvo pripažintas viena efektyviausių metų komunikacijos kampanijų, pelnė pagrindinį prizą „Password 2025“ apdovanojimuose, aukso ir sidabro įvertinimus „ADC*LT“, buvo pripažintas geriausia integruotos komunikacijos kampanija „PR Impact Awards 2025. „Teleduetas“ taip pat įvertintas už originalų požiūrį į turinio kūrimą ir sėkmingą skirtingų muzikos pasaulių sujungimą, leidusį projektui tapti išskirtiniu Lietuvos rinkoje.
Projektą įgyvendino kūrybinė komanda, subūrusi ryškius reklamos ir kino industrijos profesionalus. Reklamos idėjos autoriai – agentūra „New! Creative Agency“, o gamyba rūpinosi „Zest Production House“. Vaizdo klipo režisierius – Vytautas Chlebinskas, operatorius – „Sidabrinės gervės“ nominantas Audrius Budrys. Prie projekto dirbo kino dailininkas Nerijus Narmontas, taip pat šiemet nominuotas „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose.
