Išvydęs Lion Ceccah interviu LRT, Aleksandras Pogrebnojus neiškentė: „Reikia galvoti, ką viešai šneki“

Tačiau iškart po finalo išvydęs Lion Ceccash interviu LRT su Ramūnu Zilniu, dizaineris neslėpė nusivylimo.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus.
Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus.
Iškart po finalo jį kalbino R. Zilnys tiesiogiai. Įrašą galite žiūrėti čia:
Jį peržiūrėjęs, A. Pogrebnojus nustebo.
„Tenka tik stebėtis, kaip galima su vienu interviu po Eurovizijos finalo taip susigadinti visą savo karjerą. Dabar jis amžinai visiems liks kaip pramyžęs „Eurovizijos“ finalą. Labai gaila, talentingas žmogus, bet reikia galvoti ką viešai šneki.
Tik nežinau, ar Ramūnas Zilnys teisingai pasielgė iš karto po finalo jį kalbindamas, nes matėsi, kad mūsų atlikėjas buvo nekokioje formoje visomis prasmėmis. Kartais reikia mokėti oriai pralaimėti“, – rašė Aleksandras feisbuke.
Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).