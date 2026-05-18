Plinta tūkstančius sujaudinusi jautri akimirka: Jungtinės Karalystės atstovas „Eurovizijoje“ buvo paliktas vienas

Šių metų konkurse Jungtinės Karalystės atstovas liko paskutinėje vietoje. Iš komisijų jis gavo vos vieną tašką iš Ukrainos, o žiūrovų balsavime nesurinko nė vieno taško.
Tačiau socialiniuose tinkluose daugiausia reakcijų sukėlė vaizdai iš vadinamojo Žaliojo kambario („Green room“ angl.).
Juose atlikėjas buvo užfiksuotas sėdintis vienas ant psofos, o šalia jo gulėjo susiglamžiusi Jungtinės Karalystės vėliava.
Ši scena sukėlė diskusijų bangą internete. Dalis gerbėjų kritikavo Jungtinės Karalystės delegaciją, teigdami, kad atlikėjas buvo paliktas vienas po nesėkmingo pasirodymo.
Vis dėlto vėliau pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti ir solidarumo akimirka – vienas Danijos delegacijos narys pakvietė atlikėją prisėsti kartu su savo komanda atskiroje zonoje. Greičiausiai, ši jautri akimirka užfiksuota repeticijos metu.
Primename, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija - 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Susiję straipsniai
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).