Po 40 metų atgimė „Laužo šviesa“: Andrius Mamontovas perrašė legendinę dainą iš naujo

„Kai daina tampa tokia populiari, ji nebepriklauso vien autoriui. Ji priklauso žmonėms, kurie ateina į koncertą ir jos laukia“, – sako A. Mamontovas. Jis prisipažįsta, kad su „Laužo šviesa“ jam teko susigyventi.
„Buvo laikas, kai nuo jos norėjosi atsitraukti, bet po tiek metų supratau, kad nuo tokios dainos nebepabėgsi. Šis kūrinys stipriai pakeitė mano gyvenimą, dabar atlieku jį su malonumu“, – sako dainos autorius.
Prisiliesdamas prie šio kūrinio įrašo po daugybės metų jis įgyvendino seną sumanymą – sujungė laike išsibarsčiusius dainos gyvenimus. „Visas partijas perrašiau iš naujo, bet rėmiausi tuo, kas buvo įrašyta su „Foje“, – pasakoja A. Mamontovas.
Pirmasis „Laužo šviesos“ skambesys neatsiejamas ir nuo kitų „Foje“ muzikantų. Tai buvo ne vien balsas ar tekstas, bet grupės sukurta atmosfera: Arnoldo Lukošiaus klavišiniai, Eugenijaus Pugačiuko mušamieji, Dariaus Buroko sintezatorius ir Romo Rainio gitara. Būtent šiame ankstyvame „Foje“ garse daina pirmą kartą įgavo kūną.
„Norėjau, kad išliktų senieji atspalviai. Pridėjau elementų iš vėlesnių įrašų bei koncertinių „Laužo šviesos“ versijų“, – sako A. Mamontovas.
Naujoje versijoje daina įgavo ir kitą garsinę erdvę. Artūras Pugačiauskas, atlikęs suvedimą ir masteringą, paruošė ir „Dolby Atmos“ versiją. Joje „Laužo šviesa“ skamba plačiau ir erdviau, o senojo įrašo spalvos įgauna daugiau gylio.
Kartu su nauja „Laužo šviesos“ versija pristatomas ir vaizdo klipas, kurį sumontavo pats jos autorius. Jame naudojama 1986 m. kino filmo „Kažkas atsitiko?“ medžiaga. Vaizdas ir garsas čia susitinka per keturių dešimtmečių atstumą: matome jauną A. Mamontovą, o girdime jo šiandieninį balsą.
Šiuo metu A. Mamontovas su grupe ruošiasi didžiausiam šių metų savo koncertui, kuris birželio 5 d. įvyks Vilniaus Kalnų parke. Ši vieta „Laužo šviesos“ istorijoje turi ir simbolinį svorį: būtent čia buvo filmuojamas „Kažkas atsitiko?“ – filmas, po kurio daina pasiekė plačią auditoriją ir tapo nacionaliniu hitu.