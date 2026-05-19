A. L. Webberio miuziklas „Operos fantomas“: pirmieji vaizdai iš „Arenos Vilnius“

Aštuoniems vakarams, gegužės 19–24 d., „Arena Vilnius“ pavirs prabangiais Paryžiaus operos rūmais. Miuziklo kūrybinė komanda – daugiau nei 150 žmonių trupė, techninis personalas ir orkestras – paskutinėse repeticijose šlifavo įspūdingiausias scenas, įskaitant kultinį „Maskaradą“. Šįryt žiniasklaidos atstovams buvo parodytos trys scenos iš legendinio miuziklo: titulinė miuziklo daina „The Phantom of the Opera“, kurią atlieka Fantomas ir Kristina; romantiškas Kristinos ir Raulio duetas „All I Ask of You“ ir spalvingas bei didingas antrojo veiksmo pradžios kūrinys „Masquerade“.
Šįvakar pilnutėlėje arenoje Lietuvos publika mėgausis grandiozine miuziklo premjera. Didžiausiu šių metų uždarų erdvių renginiu pretenduojančiu tapti šou jau sulaukė išskirtinio žiūrovų dėmesio. Į du pasirodymus bilietų jau beveik neliko, į likusius keturis išpirkta daugiau nei pusė, o dar du pasirodymai dėl milžiniško susidomėjimo paskelbti papildomai. Žiūrovų patogumui atsirado galimybė įsigyti ribotą skaičių papildomų bilietų, kuriuos platina „Bilietai.lt“.
Visai miuziklo scenografijai ir įrangai atgabenti naudojama net 15 didžiųjų jūrinių konteinerių, o kartu su jais atkeliavo ir garsusis, toną sveriantis 3 metrų pločio sietynas, papuoštas 6 000 krištolo karoliukų. Sietynui valdyti naudojamas specialus 3,5 tonos galios keltuvas. Įspūdingų spektaklių metu žiūrovų laukia net 22 scenografijos transformacijos, o užkulisiuose dirbantys 14 asistentų padeda aktoriams žaibiškai keisti daugiau nei 230 kostiumų.
A. L. Webberio šedevras Lietuvoje bus rodomas šešias dienas – suplanuota rekordinė aštuonių iš eilės pasirodymų serija. Publikos susidomėjimas šiuo renginiu didžiulis: į kai kuriuos seansus jau parduota net 97 % bilietų.
Žiūrovų patogumui „Arena Vilnius“ bus transformuota į jaukų, kamerinį teatrą, o ekranuose bus pateikiamas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą. Tai bus unikali galimybė pamatyti aukščiausios prabos Brodvėjaus ir Londono „West End“ lygio šou, pasižymintį nuostabia muzika, prabangia scenografija bei įspūdingais efektais.
Šios „Operos fantomo“ gastrolės skirtos paminėti 40-ąjį miuziklo jubiliejų. Nuo pat premjeros 1986 m. Londone istorija apie paslaptingąjį Fantomą ir jo meilę Kristinai Dajė pavergė daugiau nei 160 milijonų žmonių širdis visame pasaulyje. Pasaulinio lygio produkciją į Baltijos šalis atgabena muzikos agentūra „M.P.3“ ir „Baltic Music Group“ kartu su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“ bei „LW Entertainment“, bendradarbiaudamos su paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“.