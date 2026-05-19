Monika Liu surengs akustinį koncertą Juodkrantėje

Vienos ryškiausių mūsų šalies dainininkių draugystė su muzika prasidėjo dar penkerių griežiant smuiku. Visgi vėliau Monika atrado dainavimą ir 2004-aisiais laimėjo konkursą „Dainų dainelė“, kuris sustiprino troškimą eiti muzikiniu keliu, nuvedusiu prie išskirtinio skambesio, didžiausių scenų ir garbės atstovauti savo gimtinei „Eurovizijoje“.
Visuomet pozityvumu spinduliuojanti Monika Liu yra kilusi iš uostamiesčio, todėl prisipažįsta, jog tiek pajūris, tiek Kuršių nerija jai primena nerūpestingą vaikystę. Dėl šios priežasties, dalintis savo kūryba Juodkrantėje bus vienas malonumas.
„Gimiau ir augau Klaipėdoje, todėl Kuršių nerija buvo neatsiejama mano laisvalaikio dalimi ir žiemą, ir vasarą. Visada džiaugiuosi galėdama čia sugrįžti, nes čia tvyro tokia ypatinga atmosfera, o gamta – viena gražiausių Lietuvoje. Net neabejoju, kad akustinis skambesys nuostabiai papildys tą magiška atmosferą“, – sako Monika Liu.
Rugpjūčio 1-osios vakarą dainininkei fortepijonu akomponuos džiazo virtuozas Dmitrijus Golovanovas, kuris profesionalo karjerą pradėjo jau daugiau nei prieš 25-erius metus. Pianistas scenoje taps Monikos Liu muzikinio pasakojimo partneriu, kuris subtiliai pabrėš ir papildys kiekvieną atlikėjos nuotaikos ir vokalo virsmą.
Užduodama puikų toną paskutiniam vasaros mėnesiui, Monika Liu pajūrio gyventojams ir svečiams žada kruopščiai atrinktą bei romantiškam vasaros vakarui pritaikytą programą: nuo autorinių hitų „Sentimentai“ ar „Berniukai trumpais šortais“ iki netikėtų kitų autorių pasirinkimų – kiekvienas atras melodiją, kuri sušildys širdį.
Vienintelis Monikos Liu ir Dmitrijaus Golovanovo dueto akustinis pasirodymas Kuršių nerijoje šiemet vyks rugpjūčio 1-ąją dieną, šeštadienį, Juodkrantės estrados scenoje.