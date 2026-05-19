Netikėta žinia: atšauktas populiarus Lietuvos festivalis

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jo rengėjai.
„Nė vienas festivalio komandos narys sapne nesapnavo tokios festivalio baigties. Visi turėjome savų nerimastingų vizijų miego metu apie netikėtus apsilankymus, neišpildytus darbus ar techninius nesklandumus, tačiau nemanėme, kad kada nors teks rašyti tekstą apie festivalio atšaukimą.
Vis dėlto, nors ir su liūdesiu, bet kartu ir su šiokiu tokiu palengvėjimu, įvertinę objektyvias aplinkybes – nedidelį publikos įsitraukimą ir nepakankamus bilietų pardavimo rezultatus – „Postcosmos“ komanda nusprendė festivalio planavimo darbų nebetęsti.
Tai nebuvo lengvas sprendimas. Tačiau jaučiame, kad šiuo metu jis yra atsakingiausias tiek festivalio komandai, tiek partneriams, tiek lankytojams. Pinigai už įsigytus bilietus bus grąžinti artimiausiomis dienomis. Ačiū visiems, kurie domėjosi, palaikė, dalijosi, rašė, tikėjo ir laukė.
„Postcosmos“ visada buvo daugiau nei renginys – tai buvo bandymas trumpam susikurti kitokią erdvę. Tokią, kurioje galima sulėtėti, pasimesti, susitikti ir bent trumpam sujaukti savo galaktikas ir stichijas. Ačiū, kad buvote. Iki kitų signalų“, – dalijosi organizatoriai.
