Po „Eurovizijos“ Moldovoje įsiplieskė skandalas: atsistatydino nacionalinio transliuotojo vadovas

Apie sprendimą jis pranešė spaudos konferencijoje.
„Noriu informuoti apie savo sprendimą atsistatydinti iš „Teleradio-Moldova“ generalinio direktoriaus pareigų. Įstatymo nustatyta tvarka pateiksiu atsistatydinimo prašymą TRM Stebėtojų tarybai. Nors atsiribojome nuo komisijos, vertinusios „Eurovizijos“ finalo pasirodymus Vienoje, balsavimo rezultatai yra mūsų atsakomybė, pirmiausia – mano, kaip institucijos vadovo“, – sakė V. Turcanu.
Skandalas kilo po to, kai paaiškėjo Moldovos komisijos skirtų balų rezultatai. Visuomeninio transliuotojo atrinkta komisija maksimalų 12 balų įvertinimą skyrė Lenkijos pasirodymui, kuris galutinėje konkurso lentelėje liko tik 12-oje vietoje. Dar 10 balų komisija atidavė antrąją vietą konkurse užėmusiam Izraeliui.
Lion Ceccah sugrįžo į Lietuvą: po „Eurovizijos“ finalo atlikėją pasitiko gerbėjai
Tuo metu Moldovos televizijos žiūrovai, kurių balsai taip pat įtraukiami į galutinius rezultatus, Rumunijos atstovei Alexandrai Capitanescu skyrė maksimalų 12 balų įvertinimą, tačiau profesionalų komisija jai skyrė vos 3 balus. Dar daugiau pasipiktinimo sukėlė faktas, kad Moldovos komisija Ukrainai apskritai neskyrė nė vieno balo.
Tai sukėlė audringą reakciją tiek Moldovoje, tiek Rumunijoje. Viešojoje erdvėje kritikos sulaukė ne tik pats balsavimas, bet ir komisijos sudarymo principai.
Susiję straipsniai
A. Penikas pasakė, ką mano apie šių metų lietuvių pasirodymą „Eurovizijoje“: „Liūdėti tikrai nėra ko“
JK gyvenanti Sandra negalėjo patikėti, kiek lietuviams kainavo balsavimas „Eurovizijoje“: skirtumai – akivaizdūs
Gegužės 17-ąją TRM išplatino oficialų komentarą, kuriame pabrėžė, kad nacionalinės komisijos sprendimai buvo nepriklausomi ir neatspindėjo oficialios transliuotojo pozicijos. Komisijoje dirbo ir TRM generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrei Zapsa.
Primename, kad gegužės 16 dieną Vienoje vykusį 2026-ųjų „Eurovizijos“ finalą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noam Bettan su kūriniu „Michelle“ (343 tšk.), o trečia liko Rumunijai atstovavusi Alexandra Capitanescu su daina „Choke Me“ (296 tšk.).
Moldovos atstovas Satoshi su kūriniu „Viva, Moldova!“ finale užėmė aštuntąją vietą ir surinko 226 taškus.
Primename, kad Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija - 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).