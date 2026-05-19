Po pasirodymo „Eurovizijoje“ Lion Ceccah grįžo be svarbaus daikto: paliko Vienoje

Apie tai jis užsiminė apsilankęs LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“.
Pasirodo, Vienoje teko palikti svarbią pasirodymo detalę – metalinę konstrukcijos dalį.
„Palikome metalinį rėmą ir nežinau, ar jį sunaikins, ar į metalo laužą, ar į „Eurovizijos“ muziejų priduos. Bet mes pasiskaičiavome, kad gabentis atgal yra brangiau nei iš naujo pasigaminti namuose. O medžiaga su mumis atkeliavo“, – laidoje „Labas rytas, Lietuva“ kalbėjo Lion Ceccah.
Lion Ceccah sugrįžo į Lietuvą: po „Eurovizijos“ finalo atlikėją pasitiko gerbėjai
Primename, kad šių metų Lietuvos atstovo Lion Ceccah pasirodymo didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje metu žiūrovai išvydo iki šiol Lietuvos dar nematyto sudėtingumo sceninį sprendimą – pasirodymui buvo sukurta speciali ir sudėtinga kostiumo instaliacija, kuri dramatiškai subyra tiesiog scenoje.
„Tai – ne tik sceninė dekoracija, o gyva sceninė skulptūra, instaliacija kuri tampa pasirodymo ašimi, transformuojasi kartu su muzika ir galiausiai subyra tiesiog scenoje“, – aiškino atlikėjas.
Juodoji sceninė skulptūra susideda iš metalinių elementų ir įtemptų plieninių kabelių, kuriuos laiko elektromagneto sistema. Kol sistema aktyvi, konstrukcija išlieka stabili ir scenoje atrodo kaip suakmenėjusi skulptūra.
Tačiau svarbiausiu pasirodymo momentu elektra išjungiama – magnetas paleidžia metalinius elementus, kabeliai atsipalaiduoja ir visa konstrukcija staiga subyra.
„Norėjau sukurti tokį reginį, kokio žiūrovai dar nėra matę jokiuose Lietuvos euroviziniuose pasirodymuose – stiprų vizualinį lūžį, kuris taptų emociniu pasirodymo kulminacijos tašku“, – dėstė Lion Ceccah.
LRT delegacijos „Eurovizijoje“ vadovas Audrius Giržadas pažymėjo, kad tai pirmas tokio sudėtingumo sceninis sprendimas Lietuvos „Eurovizijos“ istorijoje.
Pasak delegacijos vadovo, tokie sprendimai reikalauja ne tik kūrybinės idėjos, bet ir sudėtingo techninio pasiruošimo, nes sceniniai objektai turi būti saugiai transportuojami, greitai surenkami ir nepriekaištingai veikti tiesioginės transliacijos metu.
