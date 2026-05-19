Po užuominų apie galimą Rusijos sugrįžimą į „Euroviziją“ – aštri S. Lavrovo reakcija

Kalbėdamas apie tai politikas įvardijo ir priežastį.
„Mes tiesiog neatitiksime kriterijų, kurie dabar apibrėžia „Eurovizijos“ dalyvius. Atvirai kalbant, tai jau primena grynų gryniausią satanizmą“, – po susitikimo su Pusiaujo Gvinėjos užsienio reikalų ministru surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo S. Lavrovas.
Tokie jo pareiškimai pasirodė netrukus po to, kai „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas penktadienį užsiminė, jog Rusija teoriškai ateityje galėtų būti grąžinta į konkursą. Europos transliuotojų sąjunga Rusiją iš „Eurovizijos“ pašalino po 2022 metais pradėtos invazijos į Ukrainą.
Vietoje siekio sugrįžti į „Euroviziją“, S. Lavrovas išskyrė Rusijoje atgaivinamą sovietmečio konkursą „Intervizija“, kuris, anot jo, labiau atitinka vadinamąsias „tradicines vertybes“.
„Intervizija“ gimė būtent kaip tradicinio meno vienijimo projektas tarp šalių, priklausančių BRICS aljansui“, – sakė S. Lavrovas, turėdamas omenyje ekonominį bloką, kuriam priklauso Rusija, Kinija, Indija ir Brazilija.
Per daugelį metų Rusijai „Eurovizijoje“ atstovavo nemažai žinomų atlikėjų, tarp jų – Ala Pugačiova, Filipas Kirkorovas, grupė „Little Big“ ir dainininkė Manizha. Vieninteliu Rusijos „Eurovizijos“ nugalėtoju iki šiol išlieka Dima Bilanas, 2008 metais triumfavęs su daina „Believe“.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).