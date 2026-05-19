ŽmonėsMuzika

Sostinėje koncertą surengsianti grupė „Black Spikes“ ruošia istorinę staigmeną

2026 m. gegužės 19 d. 12:36
Viena garsiausių šalies sunkiosios muzikos grupių „Black Spikes“ jau šį penktadienį Vilniuje, „Vasaros terasoje“ surengs solinį koncertą, kuriame laukia ne viena staigmena. Organizatorių teigimu, klausytojai taps Lietuvos metalo muzikos istorijos dalimi, kadangi scenoje ruošiama ypatinga staigmena.
Daugiau nuotraukų (3)
Modernaus metalo grupė visai neseniai pristatė savo naujausią kūrinį „REVANA“, kuris oficialiai pažymėjo „Black Spikes“ prisijungimą prie tarptautinės leidybos kompanijos „Napalm Records“ grupių sąrašo. Kartu su kompanija rugpjūtį grupė išleis albumą „Ydos“.
Pasak grupės narių, pasirodymas sostinėje itin laukiamas, todėl jo pasiruošimas – ypatingas.
„Labai laukiame šio koncerto ir klausytojų, kurie mus jau atrado arba dar tik susipažins. Į šį koncertą sudėjome daug energijos, tad tikime, kad tai bus vienas įsimintiniausių pasirodymų mūsų karjeroje“, – teigia „Balck Spikes“.
Koncerto išskirtinumą pabrėžia ir organizatoriai, tiesa, detalių, ką klausytojai išvys ir išgirs – neatskleidžia, tačiau tikina, kad to metalo muzikos atstovai mūsų šalyje dar nedarė.
Sugrįžusi iš gastrolių užsienyje, gegužės 22 d. grupė „Black Spikes“ Vilniuje klausytojams pristatys ne tik teatrališką gyvą pasirodymą, bet ir naujus kūrinius iš būsimo albumo taip užbaigiant turą po Europą. Koncerte taip pat pasirodys šiuo metu itin aktyvios lietuvių metalo grupės „Awakening Sun“ ir „Griefgod“. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.
Koncertasgrupė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.