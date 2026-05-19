Sostinėje koncertą surengsianti grupė „Black Spikes“ ruošia istorinę staigmeną

Modernaus metalo grupė visai neseniai pristatė savo naujausią kūrinį „REVANA“, kuris oficialiai pažymėjo „Black Spikes“ prisijungimą prie tarptautinės leidybos kompanijos „Napalm Records“ grupių sąrašo. Kartu su kompanija rugpjūtį grupė išleis albumą „Ydos“.
Pasak grupės narių, pasirodymas sostinėje itin laukiamas, todėl jo pasiruošimas – ypatingas.
„Labai laukiame šio koncerto ir klausytojų, kurie mus jau atrado arba dar tik susipažins. Į šį koncertą sudėjome daug energijos, tad tikime, kad tai bus vienas įsimintiniausių pasirodymų mūsų karjeroje“, – teigia „Balck Spikes“.
Koncerto išskirtinumą pabrėžia ir organizatoriai, tiesa, detalių, ką klausytojai išvys ir išgirs – neatskleidžia, tačiau tikina, kad to metalo muzikos atstovai mūsų šalyje dar nedarė.
Sugrįžusi iš gastrolių užsienyje, gegužės 22 d. grupė „Black Spikes“ Vilniuje klausytojams pristatys ne tik teatrališką gyvą pasirodymą, bet ir naujus kūrinius iš būsimo albumo taip užbaigiant turą po Europą. Koncerte taip pat pasirodys šiuo metu itin aktyvios lietuvių metalo grupės „Awakening Sun“ ir „Griefgod“. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.