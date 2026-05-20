Į fantastišką „Operos fantomo“ premjerą rinkosi ir žinomi veidai

Išskirtinių liaupsių sulaukė ypatinga garso kokybė, nepriekaištinga aktorių ir solistų vaidyba bei kvapą gniaužianti scenografija. Nemažai žiūrovų, tarp kurių buvo ir žinomų veidų, neslėpė susižavėjimo – įspūdis po miuziklo buvo toks stiprus, kad jie rimtai svarsto kūrinį pamatyti dar kartą.
Pasaulinį fenomeną – A. L. Webberio „Operos fantomą“ – mūsų šalyje dar bus galima pamatyti septynis kartus gegužės 20–24 dienomis „Arenoje Vilnius“.
Muzikos šedevras atliekamas originalo (anglų) kalba, o arenos ekranuose pateikiamas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą. Didžiausias šių metų uždarų erdvių renginys jau sulaukė išskirtinio publikos dėmesio: žiūrovų patogumui atsirado galimybė įsigyti ribotą skaičių papildomų bilietų, kuriuos platina „Bilietai.lt“.
Žinomų veidų įvertinimai: geriausia, ką teko matyti
Po premjeros Vilniuje sužavėti garsūs šalies kultūros, žiniasklaidos bei pramogų pasaulio atstovai neslėpė emocijų ir dalijosi išskirtiniais atsiliepimais.
„Dviejų įrašų apie tą patį koncertą beveik niekad nerašau, bet šįkart nesusilaikysiu. Po pirmo „Operos fantomo“ parodymo Vilniaus arenoje – ta prasme, kokybė ir grožis tokiu lygmeniu, kad pranoko visus lūkesčius. Dekoracijos, balsai, įgarsinimas (kai erdviniu garsu Fantomas atsiliepia ir šnabžda iš visų arenos kampų) – tiesiog oho“, – susižavėjimo reginiu neslėpė muzikos žurnalistas Ramūnas Zilnys.
„WOW!!! Taip trumpai galiu apibūdinti The Phantom of the Opera, kuris yra didžiausias ir brangiausias miuziklas, kada nors atvykęs į Lietuvą. Arena, virtusi jaukiu teatru, su aukščiausio lygio artistais, kostiumais, scenografija, orkestru ir garsu. Eikit ir mėgaukitės. Juk net nereikia lėkti į Londoną ar Niujorką – šį kartą jie atlėkė pas mus!“, – pabrėžė radijo stoties „Radiocentras“ veidas Vitalijus Zuikauskas.
„Miuziklas „Operos fantomas“ – geriausia, ką teko matyti Vilniaus arenoje!“, – sakė ilgametis grupės „Foje“ bei Andriaus Mamontovo vadybininkas, renginių organizatorius Artūras Butkevičius.
„Tai stebuklas, vykstantis čia, Vilniuje. Būtina pamatyti, tai dovana sielai ir akims – progos praleisti negalima“, – įspūdžiais dalijosi žinoma renginių ir kultūros projektų prodiuserė Nijolė Ruzgienė.
Emocijų banga internete: stebuklas scenoje
Socialiniuose tinkluose po „Operos fantomo“ premjeros Lietuvoje nuvilnijo didžiulė susižavėjimo banga, o miuziklą matę žiūrovai vienbalsiai tvirtino, kad scenoje įvyko tikras stebuklas.
„Geras jausmas buvo sutikti tiek pažįstamų ir draugų – Fantomas suveikė kaip sinergija, kaip katalizatorius. Visuotinė pakili publikos nuotaika tiesiog pripildė Vilniaus areną“, – įspūdžiais socialiniuose tinkluose dalijosi vienas žiūrovas.
Žmonės neslėpė pasididžiavimo, kad tokio masto kultūriniai įvykiai pasiekė mūsų šalį: „Labai įspūdinga, profesionalu ir skoninga. Ne dažnai į Lietuvą atvyksta tokie projektai. Tai fantastinio grožio ir aukščiausios kokybės renginys – ačiū, kad turime galimybę ir savo šalyje matyti tokio lygio meną.“
Didžioji dalis komentatorių liko priblokšti nepriekaištingo techninio išpildymo, o kai kurie Vilniaus šou drąsiai lygino su pasaulinėmis teatrų sostinėmis. „Vakar buvo nepaprasta! Labai rekomenduoju, šis pastatymas – net įspūdingesnis nei Londone“, – emocijų neslėpė publika. Žiūrovai negailėjo komplimentų idealiai sinchronizuotoms detalėms: „Tobulas orkestro grojimas ir dar geresnis įgarsinimas, puikūs aktoriai, efektai bei dekoracijos. Nerealus reginys ir neįtikėtinas grožis.“
Emocingiausiuose komentaruose žiūrovai prisipažino, kad miuziklo didybė sugraudino iki ašarų: „Išsipildė mano svajonė – šiurpas ėjo per kūną, netekau amo ir noriu dar kartą! Jei kas dar abejojate, būtinai apsilankykite. Tiesiog nuostabu – pirmą kartą teko verkti gyvai salėje iš grožio! Bravo!“
Miuziklo gerbėjus socialiniuose tinkluose pralinksmino ir netikėtai kilęs kurioziškas ginčas dėl pagrindinės herojės Kristinos plaukų spalvos. Žiūrovams pradėjus dvejoti, kodėl Vilniaus scenoje ji pasirodė esanti blondinė, o ne brunetė, diskusija greitai virto tikra literatūros pamoka. Internautai išsiaiškino, kad originaliame Gastono Leroux romane Kristina iš tiesų turėjo švediško kraujo ir buvo šviesiaplaukė.
Šios „Operos fantomo“ gastrolės skirtos paminėti 40-ąjį miuziklo jubiliejų. Nuo pat premjeros 1986 m. Londone istorija apie paslaptingąjį Fantomą ir jo meilę Kristinai Dajė pavergė daugiau nei 160 milijonų žmonių širdis visame pasaulyje. Pasaulinio lygio produkciją į Baltijos šalis atgabena muzikos agentūra „M.P.3“ ir „Baltic Music Group“ kartu su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“ bei „LW Entertainment“, bendradarbiaudamos su paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“.