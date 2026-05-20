Kauno gimtadienio vakarai: nuo miuziklų klasikos iki šiuolaikinės elektronikos ir finalinio stichijų šou

Šių metų Kauno gimtadienio programa sukurta taip, kad kiekvienas vakaras turėtų savitą ritmą – nuo jaukios miesto vakarienės ir diskotekos senamiestyje iki didžiųjų koncertų Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje bei finalinių šou prie Kauno pilies.
Pirmasis šventės vakaras, gegužės 22-oji, miesto gyventojus ir svečius pakvies į senamiestį. Kauno gimtadienio vakarienės atmosferą Vilniaus ir J. Naugarduko gatvėse kurs restoranai, barai, kūrybinės iniciatyvos, gyva muzika ir šokiai. Vakaro programą pratęs „Studio 117“ pasirodymas „Crazy drumers“ iš Ukrainos, skambėsiantis nuo Vilniaus gatvės iki Rotušės aikštės. Čia nuo 21.15 val. prasidės „Open-Air“ diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos – atvira, miestą į naktinį šokio ritmą įtrauksianti šventės dalis.
Didžiausiu muzikiniu akcentu taps gegužės 23-iosios vakaras. Santakos parke nuo 18 val. vyks koncertinė programa, kurioje susitiks skirtingi žanrai ir publikos kartos. Scenoje pasirodys Merūnas Vitulskis su orkestru „Sinfonietta“, pristatysiantys programą „Miuziklai. Ir dar daugiau“ – nuo klasikos iki didžiausių hitų. Vakaro koncertus tęs Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Yan, kurių pasirodymai Santakos parką pripildys šiuolaikinės lietuviškos muzikos skambesio.
Tą patį vakarą Nemuno saloje vyks festivalio „Audra“ malonumų sala. „Live“ scenoje pasirodys „Katarsis“, „Golden Parazyth“ ir „dargana“, o „disco“ scenoje publiką šokdins Simas Slabačiauskas, Pakas x Roads, Aureja x Greta Margo ir Aistė Regina. Ši programos dalis suteiks Kauno gimtadieniui klubinės kultūros, elektronikos ir alternatyvios scenos energijos.
Šeštadienio vakarą vainikuos finalinis reginys „Stichijų Santaka“ – ugnies, vandens ir muzikos šou Santakos parko Neries pakrantėje ties Kauno pilimi. Vėliau šventės ritmas persikels į Rotušės aikštę, kur 23.30 val. prasidės „Tarp dangaus ir žemės“ – akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka. Tai bus viena įspūdingiausių gimtadienio nakties dalių, sujungianti muziką, judesį, šviesas ir miesto architektūrinę erdvę.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, Kauno gimtadienio muzikinę programą pratęs koncertas Santakos parke. 19 val. čia pasirodys Rubininis Kauno choras ir Martynas Kavaliauskas. Šis koncertas taps šventišku savaitgalio užbaigimu – bendruomenišku, dainingu ir skirtu visiems, norintiems gimtadienį palydėti kartu su miestu.
Kauno gimtadienio programa šiemet apima ne tik koncertus, bet ir šviesos instaliacijas, maisto erdves, šeimų pramogas, sporto veiklas, meno mugę, turizmo, istorijos ir bendruomenių iniciatyvas. Vis dėlto būtent vakaro koncertai ir šou taps pagrindiniu šventės traukos centru – kviečiančiu susitikti, klausytis, šokti ir švęsti miestą, kuriam šiemet sukanka 618 metų.
