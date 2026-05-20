L. Rastokaitė ir J. Bareikis prikels legendinį V. Kernagio kūrybos etapą

Pasak Jokūbo, šis projektas natūraliai tęsia ankstesnius jo darbus, skirtus Vytauto Kernagio kūrybai.
„Pirmasis projektas vadinosi „Legenda Vytautas Kernagis. Istorijos ir dainos“ – tai buvo tarsi maestro gyvenimo istorijos pasakojimas, lydimas jo autorinių dainų iš skirtingų kūrybos etapų, – pasakoja aktorius. – Projektas sulaukė didelės sėkmės, todėl natūraliai norėjosi tęsti. Taip gimė „Vytauto Kernagio kodeksas“, kuriame į kūrybą bandžiau pažvelgti per vertybes, kurios, mano galva, pačiam Kernagiui buvo tarsi nerašytos gyvenimo taisyklės, jo kodeksas – žmogiškumas, humoras, laisvė, ironija, meilė Lietuvai.“
Anot projekto kūrėjo, „Kabaretas tarp girnų“ leido humoro ir satyros forma kalbėti apie tai, apie ką tuo laikotarpiu nebuvo galima kalbėti laisvai. Šis kūrybinis V. Kernagio etapas buvo tarsi savotiškas protestas, ėjimas prieš sistemą, subtili meilės Lietuvai išraiška, pasitelkiant humorą ir ironiją – būtent „girnomis“ jis vadino tuometinę politinę sistemą ir jos bandymą susidoroti su žmonėmis. „Kabaretas tarp girnų“ buvo ideali kombinacija: iš vienos pusės – smagus vakaras, koncertas, o iš kitos – svarbi misija neleisti žmogui užsimiršti.
Paklaustas, kuri šio projekto daina jam pačiam įsimintiniausia, Jokūbas Bareikis išskiria kūrinį „Kolorado vabalai“.
„Mano manymu, tai – genialus kūrinys. Sovietų propaganda skelbė, kad kolorado vabalai buvo JAV bandymas sugriauti TSRS žemės ūkį. Esą JAV specialiosios tarnybos specialiai juos numetė ant laukų, kad sukeltų badą. Ir čia reikia atiduoti duoklę V. Kernagio genialumui, kuris šitą nesąmonę apvertė tiesiog meistriškai – žmonėms kolorado vabalai pradėjo asocijuotis ne su amerikiečiais, o būtent su sovietų režimu, kuris kaip invazinis kenkėjas naikina mūsų tapatybę.“
Pasak kūrėjų, koncerte „Kabaretas tarp girnų“ bus svarbus ne tik muzikinis turinys, bet ir atmosfera. Specialiai šiam pasirodymui kuriama ir kabaretiška scenografija, kuri žaismingai derins retro ir šių dienų estetiką: žėrintys akcentai ir šviesų dizainas kurs erdvę, kurioje artistai galės laisvai kurti šventinę atmosferą, tačiau šalia balansuos ir tarp nostalgijos bei aštraus humoro.
„Kabaretas savaime diktuoja lengvą, smagią atmosferą. Scenarijus dar rašomas, bet nenutolsime nuo minties apie žmogų tarp girnų. Ir šiandien turime savų realijų, savų „girnų", kurios sukasi ir kažką mala."