Plinta daug ką pasakantis „Eurovizijos“ nugalėtojos Daros vaizdo įrašas

Iki finalo Dara nebuvo laikoma ryškiausia konkurso favorite, tačiau įspūdingas pasirodymas, sudėtinga choreografija ir greitai įsimenantis priedainis pelnė publikos simpatijas visoje Europoje.
Tikrasis atlikėjos vardas – Darina Jotova. Bulgarijoje ji išgarsėjo po dalyvavimo muzikiniame projekte „X Factor“, o vėliau tapo viena populiariausių šalies popmuzikos žvaigždžių. Atlikėja žinoma dėl hitų „Thunder“, „Call Me“ ir „Mr. Rover“.
Dabar socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame atlikėja užfiksuota dar paauglystėje.
2015 m. ji dayvavo projekte „X Factor“, kur atliko Katy Perry dainą „Dark Horse“.
Jau tada buvo sunku nepastebėti išskirtinių jos bruožų, charizmos ir talento.
Scenoje atlikėja pademonstravo ir savo lankstumą, kuris nustebino projekto komisijos narius.
Tada DARA be didelių pastangų pelnė gerbėjų ir komisijos simpatijas, tačiau kas galėjo pagalvoti, kad po daugiau nei 10 metų ji sužavės visą Europą?
Primename, kad „Bangaranga“ iš pradžių nebuvo planuojama kaip „eurovizinė“ daina. Bulgarijos žiniasklaida skelbia, jog kūrinys buvo kuriamas kaip vasaros klubinis singlas, tačiau po pirmųjų perklausų nacionalinio transliuotojo komanda nusprendė jį siųsti į konkursą.
Dar viena įdomi detalė apie Darą – atlikėja gana griežtai saugo savo privatų gyvenimą, todėl apie jos santykius viešai kalbama retai. Vis dėlto Bulgarijos žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad 2025 m. ji slapta ištekėjo už bulgarų gydytojo ir farmakologo Ervino Ivanovo per privačią ceremoniją Tailande.
Prie galutinės versijos dirbo tarptautinė prodiuserių komanda iš Bulgarijos, Švedijos ir Nyderlandų.
Daug dėmesio sulaukė ir sceninis pasirodymas. Ant scenos naudota speciali kinetinė platforma, kuri judėjo kartu su šokėjais ir kūrė „plaukiančio“ vaizdo efektą.
Bulgarų žiniasklaida praneša, kad repetuojant pasirodymą techninė komanda susidūrė su keliomis problemomis, todėl choreografija buvo koreguojama likus vos kelioms dienoms iki finalo.
Po pergalės Sofijos centre tūkstančiai žmonių išėjo švęsti į gatves, o Bulgarijos prezidentas socialiniuose tinkluose Daros triumfą pavadino „istorine akimirka šalies kultūrai“.
Tuo metu Jungtinei Karalystei konkursas ir šiemet buvo nesėkmingas. Grupės „Look Mum No Computer“ daina „Eins, Zwei, Drei“ liko paskutinėje vietoje ir surinko vos vieną tašką.
Lietuvos atstovas Lion Ceccah užėmė 22 vietą iš 25 finale dalyvavusių atlikėjų. Įvertinimo lietuis sulaukė tik iš dviejų šalių: Italija skyrė 2 balus, Suomija – 8 taškus. Tai buvo vieninteliai komisijų įvertinimai, kurių sulaukė Lietuva. Susumavus komisijų ir žiūrovų balsus, Lietuva iš viso gavo 22 taškus. Žemiau už Lietuvą rikiuotėje liko Vokietija (12 taškų), Austrija (6 taškai) ir Jungtinė Karalystė (1 taškas).
70 kartą vykusį dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina „Bangaranga“, iš viso surinkusi 516 taškų. Antrąją vietą užėmė Izraelio atstovas Noamas Bettanas su daina „Michelle“ (343 taškai), trečioje – Rumunijos atlikėja Alexandra Căpitănescu, su daina „Choke Me (296 taškai).
Ketvirtąją vietą užėmė prieš finalą viena favoričių konkurse triumfuoti Australijos atstovė Delta Goodrem su kūriniu „Eclipse“ (287 taškai), o penketuką užbaigė Italijos dainininkas Sal Da Vinci ir daina „Per Smepre Si“ (281 taškas).
Prieš finalą ryškiausiu pretendentu laimėti Euroviziją laikytas Suomijos duetas Linda Lampenius ir Pete'as Parkkonenas turėjo tenkintis šeštąja vieta (279 taškai), o kita lažybininkų favoritė – Danijos atstovė Soren Torpegaard Lund su daina „For vi gar hjem“ liko 7 vietoje (243 taškai).
Dešimtuką užbaigia aštuntą vietą užėmęs Moldovos atstovas Satoshi ir daina „Viva, Moldova“ (226 taškai), devintoje – Ukrainos dainininkė Leleka su daina „Ridnym“ (221 taškas) ir dešimtoje – spalvingasis Graikijos atlikėjas Akylas su daina „Ferto“ (220 taškų).
