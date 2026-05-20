Po koncertų iš Alano Chošnau – naujas žingsnis

2026 m. gegužės 20 d. 10:18
Po jautraus ir publikos itin šiltai sutikto akustinių koncertų ciklo Alanas Chošnau pristato naują kūrinį „Aš bėgu nuo tylos“. Kartu su daina klausytojus pasiekia ir atmosferiškas vaizdo klipas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Aš bėgu nuo tylos“ – tai kūrinys apie vidinę įtampą, tylos spaudimą, neatsakytus klausimus ir šviesos paiešką akimirkomis, kai žmogus lieka vienas su savimi.
Muzikine prasme dainoje susijungia šiltas, melodingas skambesys, subtilus ritmas, fortepijono ir akustinės gitaros dermė bei emocionalus vokalinis atlikimas.
Ši daina natūraliai tęsia jautrumą ir tikrumą, kuriuos publika išgirdo akustiniuose Alano Chošnau koncertuose, tačiau kartu žymi ir brandesnę, gilesnę bei dar labiau išgrynintą jo kūrybos kryptį.

„Akustinių koncertų metu išgyvenau daug vidinės tylos ir labai asmeniškų akistatų su savimi. Tą patį kviečiau patirti ir publiką – ne tik klausytis muzikos, bet ir išgirsti tylą tarp garsų. Būtent iš šio patyrimo gimė nauja daina
„Aš bėgu nuo tylos“. Tikiu, kad mums nereikia bėgti nuo tylos – ji yra aiškus ženklas, kad Dievas kalba. Tereikia įsiklausyti, atskirti ribą tarp šviesos ir tamsos, ir visada ieškoti vilties“, – sako Alanas Chošnau.
Naujasis kūrinys išlaiko Alano kūrybai būdingą emocinį svorį, o svarbiausiu akcentu išlieka ne efektas, o būsena – žodis, emocija ir vokalo jėga.
Naujos Alano Chošnau dainos „Aš bėgu nuo tylos“ jau galima klausytis visose muzikos platformose, o vaizdo klipas šį kūrinį papildo meniška vizualine kalba.
