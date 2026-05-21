„Žemaitukai“ pristato naują kūrinį: vaizdo klipe – žinoma aktorių pora

Naujausias Lino Vaitkevičiaus ir Ovidijaus Petrausko kūrinys kalba apie jausmus, kurių vyrai dažnai nesiryžta parodyti – išdavystę, nusivylimą ir pažeidžiamumą.
Šiuos jausmus įkūnijo premjeros vaizdo klipas, kuriame klausytojai išvys gerai žinomą aktorių tandemą – Arną Ašmoną ir Gabiją Staniulytę, perteikiančius šios meilės istorijos emociją.
Vaizdo klipe – natūrali chemija
Ypatingą vietą naujame kūrinyje užima būtent vaizdo klipas, kuriame pagrindinius vaidmenis sukūrė jaunosios kartos aktorių duetas.
Pasak L. Vaitkevičiaus, būtent ši pora idealiai atitiko dainos emocinę kryptį ir sugebėjo perteikti trapų balansą tarp meilės, prisirišimo, nusivylimo ir skausmo.
„Labai norėjome, kad šis kūrinys turėtų savo tikrąją vizualizaciją. Ne vaidybos dėl vaidybos, o tikrų emocijų.
Arnas ir Gabija tiesiog idealiai perteikia visą kūrinio nuotaiką. Jų chemija, žvilgsniai, emocijos – viskas labai natūralu, nes jie pora ir gyvenime. Esame tikri, kad klausytojai ir žiūrovai dainos emociją pajus stipriau pamatydami ir vaizdo klipą“, – žadėjo L. Vaitkevičius.
Daina, kurioje daugelis atras ir save
„Žemaitukai“ neabejoja – „Kodėl tu nori?“ bus atpažįstama daugeliui, nes beveik kiekvienas bent kartą gyvenime yra jautęs, kaip meilė staiga tampa skausmu.
„Tikriausiai kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime buvo situacijoje, kai nesuprato – ar čia dar meilė, ar jau pyktis ir nusivylimas. Kartais atrodo, kad viskas laikosi ant labai plonos ribos. Norisi, kad žmonės išgirstų ne tik gražią melodiją, bet ir suprastų žinutę – jausti nėra silpnumas. Nesvarbu, vyras tu ar moteris“, – intrigavo Linas ir Ovidijus.
„Žemaitukai“ kviečia ne tik išgirsti naują kūrinį, bet ir pasinerti į emocingą vaizdo klipo istoriją.