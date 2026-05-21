Diamond atskleidė ypatingą ryšį su Žilvinu Žvaguliu ir Irena Starošaite: „Jie man tapo šeima“

Dar tada, kai Vaida apie didžiąją sceną tik svajojo ir derino mokslus su muzika, atlikėja sulaukė kvietimo prisijungti prie Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertinės komandos kaip pritariamasis vokalas, būtent tada ir prasidėjo jos kelionė į profesionalios muzikos pasaulį. Bendri koncertai, repeticijos, gastrolės ir daugybė metų scenoje Vaidą su Irena bei Žilvinu suartino taip stipriai, kad šiandien juos sieja ne tik muzika, bet ir itin artima draugystė.
Diamond neslepia – Irena ir Žilvinas jai tapo tarsi antra šeima, o jų palaikymas bei patarimai lydėjo ją nuo pirmųjų dienų scenoje iki dabar. Idėja įrašyti bendrą dainą gimė būtent Diamond iniciatyva – atlikėja pasiūlė kūrinį Irenai Starošaitei, o ši jį išgirdusi iš karto sakė, kad daina jai labai patiko.
Tarp abiejų atlikėjų greitai atsirado kūrybinis ryšys ir gera energija, todėl jos neabejoja – ši daina puikiai tinka vasarai ir turi viską, ko reikia tikram vasaros hitui „Šita daina – gryna vasara“, – juokdamasi sako Irena Starošaitė. Anot jos, kūrinyje telpa viskas, su kuo asocijuojasi šiltasis sezonas – pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki ryto.
Atlikėja šypsosi, kad būtent tokios akimirkos ją visada lydėdavo ir su Diamond tais laikais, kai kartu koncertuodavo bei leisdavosi į gastroles. „Su Vaida visada būdavo daug juoko, muzikos ir geros energijos, todėl ši daina labai natūraliai primena tuos laikus“, – pasakoja Irena Nors šiandien Diamond gyvena Anglijoje ir aktyviai dirba prie savo kūrybos, dėl šio projekto ji ne kartą skrido į Lietuvą – tiek įrašinėti dainos, tiek filmuoti vaizdo klipo. „Vaizdo klipo filmavimo kelionė prasidėjo Palangoje, viešbutyje Grand Baltic Dunes, kuriame buvo filmuojama dalis pirmųjų scenų. Jaukus interjeras ir išskirtinė atmosfera tapo puikiu fonu klipo pradžiai“ – sako atlikėja Diamond „Man atrodo, mes įsimylėjom šitą viešbutį, nes sugrįžtu čia jau antrą kartą ir žadu lankytis toliau“, – papildo I. Starošaitė.
Filmavimo metu netrūko nei juoko, nei spontaniškų akimirkų. Kartu su kūrybine komanda atlikėjos užsuko ir į „Močiučių rezidenciją“, kur kartu su viena iš močiučių smagiai šoko bei kūrė ypatingą atmosferą. Taip pat komanda lankėsi Klaipėdos „Fakse“, kur prie linksmybių prisijungė ir ten buvę žmonės. Dalis vaizdo klipo scenų buvo filmuojamos prie jūros – čia darbavosi šokėjos, kūrusios vasarišką ir energingą nuotaiką.
Kiti kadrai buvo įamžinti įvairiose Palangos vietose, tarp jų – ir stilingoje parduotuvėje „Ligita“, kuri klipui suteikė spalvingų ir žaismingų detalių. Naujas Irenos Starošaitės ir Diamond duetas gerbėjams atskleidžia ne tik bendrą muzikinį projektą, bet ir tikrą, metų metus puoselėtą draugystę.
