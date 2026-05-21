Iš Merūno Vitulskio – intriguojanti žinia

M. Vitulskis priklauso tiems atlikėjams, kurių balsas Lietuvos publikai pažįstamas labai skirtinguose kontekstuose: nuo operos scenos iki didžiųjų koncertų ir populiariosios muzikos projektų. Jo atliekama muzika natūraliai jungia akademinę vokalo tradiciją ir platesnei publikai artimą emocinę kalbą.
Liepos 16-osios vakarui jis pasirinko kūrinius, kuriuos atpažįsta skirtingų kartų klausytojai: „Nessun Dorma“, „Caruso“, „Granada“, „Bésame Mucho“, „You Raise Me Up“ ir kitas melodijas, seniai peržengusias vieno žanro ribas. Tai muzika, kurioje telpa operos dramatizmas, itališka lyrika, ispaniškas temperamentas ir populiariosios muzikos emocinis tiesumas.
„Repertuarą sudariau iš kūrinių, kurie man pačiam yra labai artimi. Tai laiko patikrintos melodijos, bet jos gyvos ne todėl, kad yra garsios. Jos kalba apie dalykus, kuriuos visi labai gerai suprantame – meilę, ilgesį, viltį, šviesą, žmogaus norą pakilti virš kasdienybės.
Man šis koncertas – vienas svarbiausių šios vasaros pasirodymų, todėl norisi, kad tai būtų ypatingas susitikimas su klausytojais“, – sako operos dainininkas.
Scenoje kartu su atlikėju pasirodys styginių kvartetas. Tokia sudėtis leis žinomoms melodijoms skambėti jautriau ir arčiau klausytojo, paliekant daugiau erdvės balsui, frazei ir gyvam vakaro jausmui.
„Amžinos melodijos“ bus solidus ir melodingas vasaros koncertas, kuriame M. Vitulskio atliekamos operos arijos skambės greta klausytojams gerai pažįstamų pasaulio melodijų.