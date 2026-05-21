ŽmonėsMuzika

Istorinis ketvirtadienis Vilniuje: „Operos fantomas“ švenčia 300-ąjį turo pasirodymą

2026 m. gegužės 21 d. 12:14
Šį ketvirtadienį sostinės „Arenoje Vilnius“ įvyks išskirtinis ir jubiliejinis Andrew Lloydo Webberio miuziklo „Operos fantomas“ pasirodymas. Tai bus jau 300-asis šių grandiozinių tarptautinių gastrolių šou, o simboliškumo šiam vakarui pridės faktas, kad pati pirmoji miuziklo premjera Londono Vest Ende prieš keturis dešimtmečius taip pat įvyko ketvirtadienį. Šios dvigubos šventės proga žiūrovų patogumui į prekybą išleidžiamas nedidelis skaičius papildomų „Fantomo ketvirtadienio“ bilietų, kuriuos galima įsigyti „Bilietai.lt“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (10)
Šis ketvirtadienis taps viena svarbiausių turo stotelių – Vilniuje bus suvaidintas 300-asis jubiliejinis dvejus su puse metų besitęsiančio turo pasirodymas. Įspūdingas skaičius žymi neįtikėtiną trupės kelią ir tarptautinę sėkmę. Istorinis sutapimas – pati pirmoji pasaulinė „Operos fantomo“ premjera Londono „His Majesty’s Theatre“ teatre įvyko būtent 1986 m. spalio 9 d., ketvirtadienį.
Siekdami paminėti „Fantomo ketvirtadienį“ ir reaguodami į milžinišką publikos susidomėjimą, organizatoriai platformoje „Bilietai.lt“ atvėrė nedidelį skaičių papildomų bilietų. Tai išskirtinė ir paskutinė galimybė žiūrovams užsitikrinti vietas salėje šį ypatingą vakarą ir švęsti įspūdingą sukaktį kartu su pasaulinio lygio trupe. Nedidelį skaičių bilietų vis dar galima įsigyti ir į likusius miuziklo pastatymus, vyksiančius iki pat sekmadienio.
Lietuvoje iš viso suplanuoti 8 pasirodymai iš eilės, kurie vyks gegužės 19–24 dienomis. Šie pasirodymai yra unikalūs savo techniniu mastu – „Arenos Vilnius“ erdvė yra meistriškai transformuota į autentišką, prabangų ir jaukų kamerinį teatrą. Įspūdingą šou kuria 130 specialistų komanda, scenoje naudojama 230 originalių kostiumų, šimtai kaukių bei perukų, o techninę įrangą atgabeno net 15 jūrinių konteinerių. Žiūrovų laukia gyvo orkestro skambesys, judančios scenos, pirotechnika ir, žinoma, kultinė kulminacija – toną sveriantis krištolo sietynas. Žiūrovų patogumui arenoje įrengtuose ekranuose pateikiamas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Didelės sėkmės sulaukusios gastrolės yra išskirtinio pasaulinio įvykio dalis – legendinis kompozitoriaus Andrew Lloydo Webberio šedevras švenčia 40-ies metų scenos sukaktį. Per keturis dešimtmečius „Operos fantomas“ tapo sėkmingiausiu miuziklu pramogų istorijoje: jis pastatytas daugiau nei 200 miestų, išverstas į 23 kalbas, o jį gyvai išvydo per 160 milijonų žmonių visame pasaulyje. Kūrinys yra pelnęs daugiau nei 70 pagrindinių teatro apdovanojimų, įskaitant prestižinius „Tony“ ir „Olivier“ įvertinimus. Jubiliejinis turas leidžia Europos šalių žiūrovams išvysti originalią, nepakeistą ir aukščiausios kokybės Brodvėjaus bei Londono Vest Endo lygio produkciją anglų kalba.
Vieną ambicingiausių ir techniškai sudėtingiausių projektų Baltijos šalyse įgyvendina ilgametę patirtį turinti renginių organizavimo kompanija „M.P.3“, glaudžiai bendradarbiaudama su „Baltic Music Group“ kartu su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“ bei „LW Entertainment“ ir paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“.
Susiję straipsniai
Į fantastišką „Operos fantomo“ premjerą rinkosi ir žinomi veidai

Į fantastišką „Operos fantomo“ premjerą rinkosi ir žinomi veidai

Žymiausiose pasaulio salėse koncertuojantys, garso architektais vadinami „Grandbrothers“ pasirodys Lietuvoje

Žymiausiose pasaulio salėse koncertuojantys, garso architektais vadinami „Grandbrothers“ pasirodys Lietuvoje

„Eurovizijos“ nugalėtojos hitas turėjo skambėti kitaip? Užsiminė apie padarytą klaidą

„Eurovizijos“ nugalėtojos hitas turėjo skambėti kitaip? Užsiminė apie padarytą klaidą

Tarptautinė partnerystė užtikrino, kad grandiozinis turas pirmą kartą istorijoje pasiektų tris kaimynines šalis. Prieš atvykstant į Lietuvą, „Operos fantomas“ su milžinišku pasisekimu ir ovacijomis buvo rodomas Estijoje, o iškart po paskutiniojo šou Vilniuje, gegužės 24 d., miuziklas persikels į Lenkiją, kur tęs savo jubiliejinį žygį per Europą.
Operos FantomasmiuziklasVilnius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.