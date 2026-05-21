Naujas grupių „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ dvigubas singlas „JV2026“ išleidžiamas ypatingu formatu

„ba.“ ir „Solo Ansamblis“ metų pradžioje vykusiuose nacionaliniuose muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. džiaugėsi apdovanojimais, atrodytų, labai skirtingose roko ir elektroninės muzikos kategorijose. Bet, kaip sakoma, priešingybės traukia, o skirtumai padeda vienas kitą papildyti ir skatina tobulėjimą. Prieš aštuonerius metus „Solo Ansamblis“ po savo koncerto Palangoje pakvietė grupės „ba.“ lyderį Beną Aleksandravičių sugroti DJ setą, už metų „ba.“ jau grojo čia pilna sudėtimi, o dar už kelių metų gimė ir „Juodo Vilniaus“ idėja.
„Abi dainos sukurtos išskirtinai šiam bendram relyzui“ – pasakoja B. Aleksandravičius: „Norėjosi įprasminti ilgametį bendradarbiavimą, per bene 10 metų esame kartu daug visko nuveikę. Žiauru pagalvojus, kad nuo mažo renginio Palangoje, tai išaugo į vieną masyviausių renginių Lietuvoje.“
Jam antrina ir vienas grupės „Solo Ansamblis“ narių Vytautas Leistrumas: „Kartais net sunku suvokti, kokį reikalą užkūrėm, kai iš Kalnų parko virš Vilniaus sklinda mūsų muzikos ir publikos šėlsmas.“
Jei B. Aleksandravičius apie savo dainą „Nuodai“ iš anksto neatvirauja, tai „Solo Ansamblis“, neslepia, jog jų „Safari“ yra muzikinis paveikslas apie chaotišką nevaldomų norų bei instinktų, valdžios ir kūno troškimų mišinį ir apie tai, kas laukia po to. Pasak muzikantų, miesto ir skaitmeninės erdvės intensyvumas atsispindi ir naujojo kūrinio skambesyje.
2023-aisiais įvykęs pirmasis „Juodas Vilnius“, buvo suplanuotas anksčiau, tačiau nukeltas dėl pandemijos ribojimų. Abi grupės visada daug dėmesio skiria scenos estetikai ir pasistengė sukurti neužmirštamą renginį. Virš 10-ties tūkstančių žmonių pasitiko įspūdingos scenos konstrukcijos ir dekoracijos.
Be viso to, „Juodas Vilnius“ šiemet žada ir tarptautinių įspūdžių: Kalnų parke gros ne tik „ba.“ ir „Solo Ansamblis“, bet ir britai „DITZ“, prancūzai „Infecticide“, neseniai vėl padėję groti kauniečiai „SH“, o pratęsime „Vasaros terasoje“ ritmo nepaleis lietuviai „Lizdas Sound Institute“, latvis „Leo Novus“ ir vokietis „L.F.T.“.