ŽmonėsMuzika

Rokas Yan sugrįžta su naujausiu albumu „Alkis“ – išvakarėse ir slaptas koncertas

2026 m. gegužės 21 d. 13:14
Šiandien vienas ryškiausių Lietuvos popmuzikos kūėjų ir atlikėjų Rokas Yan pristato trečiąjį studijinį albumą „Alkis“. Pasak atlikėjo, tai – bene atviriausias ir emociškai intensyviausias jo muzikinis darbas, gimęs iš vidinių konfliktų, nesibaigiančio troškimo ir nuolatinės savęs paieškos. Albumo išleidimo išvakarėse dainininkas ištikimiausius klaystojus pakvietė ir į slaptą pristatymą, kuriame atliko naujausius kūrinius su grupe, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (12)
„Trečiasis mano albumas „Alkis“ nuo šiol priklauso jums. Ne tiek jau daug kartų per gyvenimą artistas gali pasakyti tokį sakinį, todėl šiandien jaučiu begalinį dėkingumą“, – albumo pristatymo dieną dalijasi Rokas Yan.
Anot atlikėjo, albumo pavadinimas simbolizuoja ne tik troškimą kurti, mylėti ar augti, bet ir nuolatinį vidinį nerimą, lydintį žmogų visą gyvenimą.
„Alkis pasakoja, kaip godžiai noriu ryt gyvenimą ir apie tai, kaip kartais jis ryja mane. Bandėme įamžinti tą nuolatinį trūkumo jausmą, tai, kas vis slysta iš rankų, ko niekada iki galo neužtenka. Toks alkis gyvena su mumis nuo pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodūsio. Kartais jis laukinis, nevaldomas, įaugęs į mūsų prigimtį. Kartais tylus, kasdieniškas, beveik nepastebimas“, – dalijasi kūrėjas.

Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą

Albumo išleidimo išvakarėse Rokas Yan ištikimiausius klaystojus pakvietė į slaptą unikalų koncertą, kuriame nuskambėjo tik naujojo albumo kūryba. Koncerto metu buvo pristatyta ir albumo „Alkis“ vinilinė plokštelė, kurią jau galima įsigyti ir rokasyan.lt tinklapyje.
Dar prieš albumo pasirodymą atlikėjas užsiminė, kad pagrindiniu „Alkio“ simboliu tapo Uroboras – gyvatė, ryjanti savo pačios uodegą. Šis senovinis ženklas simbolizuoja nesibaigiančius ciklus, transformaciją ir vidinę kovą – temas, persmelkiančias visą naująjį albumą.
Susiję straipsniai
Diamond atskleidė ypatingą ryšį su Žilvinu Žvaguliu ir Irena Starošaite: „Jie man tapo šeima“

Diamond atskleidė ypatingą ryšį su Žilvinu Žvaguliu ir Irena Starošaite: „Jie man tapo šeima“

Šeštadienį MO terasoje „Draugai Draugams“ siūlys nemokamus dienos šokius

Šeštadienį MO terasoje „Draugai Draugams“ siūlys nemokamus dienos šokius

Naujas grupių „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ dvigubas singlas „JV2026“ išleidžiamas ypatingu formatu

Naujas grupių „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ dvigubas singlas „JV2026“ išleidžiamas ypatingu formatu

„Padalinau albumą į dvi puses. Prarijimą ir Atgimimą, nes muzikoje, kaip ir gyvenime, mane žavi dvilypumas. Vienos tiesos nėra, kaip nėra vien tik šviesos be šešėlio. Abi jos prieštarauja viena kitai ir kartu viena kitą užbaigia“, – intriguoja kūrėjas.
Kartu su albumo pasirodymu Rokas Yan tęsia vieną intensyviausių etapų savo karjeroje – atlikėjas ruošiasi ir didžiausiems savo koncertams arenose, kurie taip pat bus įkvėpti naujojo albumo estetikos bei tematikos. Areniniai šou, pavadinimu „Alkis“ įvyks lapkričio 20 d. Kauno „Žalgirio“ bei gruodžio 18 d. „Arena Vilnius“.
„Visa širdimi tikiuosi, kad albumas ras vietą su jumis ir taps jūsų palydovu“, – atvirauja Rokas Yan.
Rokas YanDainaMuzika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.