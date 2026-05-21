Rokas Yan sugrįžta su naujausiu albumu „Alkis“ – išvakarėse ir slaptas koncertas

„Trečiasis mano albumas „Alkis“ nuo šiol priklauso jums. Ne tiek jau daug kartų per gyvenimą artistas gali pasakyti tokį sakinį, todėl šiandien jaučiu begalinį dėkingumą“, – albumo pristatymo dieną dalijasi Rokas Yan.
Anot atlikėjo, albumo pavadinimas simbolizuoja ne tik troškimą kurti, mylėti ar augti, bet ir nuolatinį vidinį nerimą, lydintį žmogų visą gyvenimą.
„Alkis pasakoja, kaip godžiai noriu ryt gyvenimą ir apie tai, kaip kartais jis ryja mane. Bandėme įamžinti tą nuolatinį trūkumo jausmą, tai, kas vis slysta iš rankų, ko niekada iki galo neužtenka. Toks alkis gyvena su mumis nuo pirmo įkvėpimo iki paskutinio atodūsio. Kartais jis laukinis, nevaldomas, įaugęs į mūsų prigimtį. Kartais tylus, kasdieniškas, beveik nepastebimas“, – dalijasi kūrėjas.
Albumo išleidimo išvakarėse Rokas Yan ištikimiausius klaystojus pakvietė į slaptą unikalų koncertą, kuriame nuskambėjo tik naujojo albumo kūryba. Koncerto metu buvo pristatyta ir albumo „Alkis“ vinilinė plokštelė, kurią jau galima įsigyti ir rokasyan.lt tinklapyje.
Dar prieš albumo pasirodymą atlikėjas užsiminė, kad pagrindiniu „Alkio“ simboliu tapo Uroboras – gyvatė, ryjanti savo pačios uodegą. Šis senovinis ženklas simbolizuoja nesibaigiančius ciklus, transformaciją ir vidinę kovą – temas, persmelkiančias visą naująjį albumą.
„Padalinau albumą į dvi puses. Prarijimą ir Atgimimą, nes muzikoje, kaip ir gyvenime, mane žavi dvilypumas. Vienos tiesos nėra, kaip nėra vien tik šviesos be šešėlio. Abi jos prieštarauja viena kitai ir kartu viena kitą užbaigia“, – intriguoja kūrėjas.
Kartu su albumo pasirodymu Rokas Yan tęsia vieną intensyviausių etapų savo karjeroje – atlikėjas ruošiasi ir didžiausiems savo koncertams arenose, kurie taip pat bus įkvėpti naujojo albumo estetikos bei tematikos. Areniniai šou, pavadinimu „Alkis“ įvyks lapkričio 20 d. Kauno „Žalgirio“ bei gruodžio 18 d. „Arena Vilnius“.
„Visa širdimi tikiuosi, kad albumas ras vietą su jumis ir taps jūsų palydovu“, – atvirauja Rokas Yan.