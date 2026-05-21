Šeštadienį MO terasoje „Draugai Draugams“ siūlys nemokamus dienos šokius

Patys organizatoriai šį renginį vadina dedikacija miestui ir jį kuriantiems žmonėms. „Draugai Draugams“ atstovų teigimu, MO terasa yra viena retų Vilniaus vietų, kur aktualios šokių muzikos bangos taip natūraliai susilieja su miesto architektūra.
„Plačiai aidinti kolaboracija su MO jau yra tapusi skambiausia vasaros įžanga ir priminimu, kaip šauniai elektroninė muzika gali skambėti sau nebūdingose sostinės erdvėse. Ši koncepcija puikiai atspindi mūsų viziją kurti miestui atvirą ir artimą klubinę kultūrą“, – teigė vienas renginio sumanytojų Bartas Michailovičius.
Šeštadienio popietę po atviru dangumi įgarsins tiek nauji scenos vardai, tiek ilgamečiai „Draugai Draugams“ bendražygiai. Po draugų vėliava debiutuos Fowens ir Klimas. Sau būdingą šviesių atspalvių muzikos selekciją jau rikiuoja trijulė „Tušas“, kurią sudaro Mountak, Une ir Elboe. Taip pat pačiame Vilniaus centre pasirodys kultiniais „Draugai Draugams“ naktų herojais tapę Très Sticky su Senkala, šiai progai ruošiantys specialią disko programą.
Sutemus šokiai persikels į griežčiau skambantį pratęsimą industrinėje erdvėje „Gallery 1986“. Mokamoje šeštadienio dalyje prie grotuvų vėl bus galima sutikti Klimą ir Très Sticky, o prie jų prisijungs Plenkutis, Auremas bei „Snatch!“ tandemas.
Pakeliui į vasarą gerai nusiteikę „Draugai Draugams“ atsakingai planuoja ir kitus šiltojo sezono įvykius. Liepos pirmąjį savaitgalį šalia Kauno įsikūrusiame vandenlenčių parke įvyks jau ketvirtasis mikrofestivalis „Draugai Marse“, o vėliau kolektyvas debiutuos Palangoje ir surengs Žolinės tradicija tapusius dienos šokius gimtajame Vilniuje.